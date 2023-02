Mads Pedersen vinder etape og Mathias Skjelmose misser samlet sejr

For anden dag i træk endte det søndag med dansk etapesejr i det franske løb Etoile de Besseges.

Efter Mattias Skjelmoses triumf lørdag var det Mads Pedersens tur til at juble, da eksverdensmesteren vandt 5. og sidste etape, en 10,66 kilometer lang enkeltstart.

Pedersen og Skjelmose er holdkammerater på Trek-holdet, og der vil måske være en lidt blandet stemning på hotellet søndag aften.

Skjelmose gik således ind til enkeltstarten som nummer et i klassementet, men missede den samlede sejr med under et sekund til amerikanske Neilson Powless fra EF-holdet.

Powless var inden enkeltstarten fire sekunder efter Skjelmose.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over at misse sejren med et sekund, men sådan er cykling nogle gange, siger Skjelmose på Treks hjemmeside.

- Jeg er mere skuffet over, at jeg ikke kunne gøre det arbejde, som gutterne startede i går, færdigt. Det er jeg lidt trist over.

Etoile de Besseges slutter hvert år med den samme næsten 11 kilometer lange enkeltstart på den samme rute i byen Alés med afslutning på en lille stigning.

Sidste år blev Mads Pedersen nummer to. Kun tempofænomenet Filippo Ganna var hurtigere.

Den danske eksverdensmester var altså også særdeles godt kørende i år, og denne gang behøvede han ikke at bekymre sig om Ganna. Pedersen var tidligt ude på ruten og satte et pejlemærke for de kommende ryttere.

Pedersen slog den hidtil bedste tid med cirka 50 sekunder og kunne sætte sig i den varme stol.

Som tiden gik, var der flere, der kom tæt på Pedersens tid. Blandt andre Magnus Cort. Til sidst stod det dog klart, at kun rytterne i toppen af klassementet ville kunne skubbe ham af tronen.

Men Mattias Skjelmose havde jo også den samlede sejr at køre for, og danskeren måtte altså maksimalt miste fire sekunder til Neilson Powless og 22 til Pierre Latour.

Der var ingen mellemtider undervejs, så det var først til allersidst, at det stod klart, at Pedersens tid ikke ville blive slået, og at Skjelmose lige nøjagtigt missede den samlede sejr.

- Jeg vidste fra sidste år, at jeg kunne lave et godt resultat på denne rute, så det er fedt at vinde en enkeltstart, siger Mads Pedersen på Treks hjemmeside.

- Det er et par år siden, at jeg har gjort det. Jeg følte mig hurtig derude.