Mads Pedersen vinder Gent-Wevelgem

Mads Pedersen vinder den belgiske brostensklassiker Gent-Wevelgem.

Løbet, der normalt køres i foråret, blev søndag afviklet i regnvejr, og det var noget der huede den tidligere verdensmester, der blandt andet slog de to italienere Matteo Trentin og Alberto Bettiol i spurten.

Med i finalen sad to af løbets andre favoritter Mathieu van der Poel og Wout van Aert, men med omkring en kilometer til mål gik Mads Pedersen med i et afgørende angreb, hvor de to stjerner ikke kunne lukke hullet.

Det er Mads Pedersens anden sejr, siden han måtte overlade den regnbuestribede verdensmestertrikot til Julian Alaphillipe. Han vandt også en etape i det hollandske etapeløb BinckBank Tour.

Dermed bygger danskeren videre på den flotte sæson, hvor han især under årets Tour de France imponerede både med sin kørsel på flad vej og i bjergene.

Kasper Asgreen sad også med langt hen i finalen, men han fulgte ikke med, da schweiziske Stefan Küng satte et angreb ind med omkring 10 kilometer til mål.

Søndag skulle vise sig at blive en god dansk cykeldag, hvor også Casper Pedersen fra Sunweb tog sejren i franske Paris-Tours.

Opdateres...

