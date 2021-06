Mads Pedersens holdkammerat mister tre fingre

Torsdag var der både smil og tristesse i Trek-Segafredo-lejren.

Smil over at Tour de France står for døren, og at holdets otte Tour-ryttere kunne blive præsenteret for omverdenen i Brest. Og tristesse over, at en holdkammerat desværre havde været involveret i en alvorlig ulykke.

Det drejer sig om holdets 'grand old man' Koen de Kort, der på en tur på et offroad-køretøj i Pyrenæerne kom uheldigt afsted. Faktisk fik han så alvorlige kvæstelser, at han måtte hentes i en ambulancehelikopter og flyves til hospitalet Parc Tauli i Sabadell lidt nord for Barcelona.

Her konstaterede lægerne, at de Kort havde så omfattende kvæstelser på sin højre hånd, at man trods en tre timer lang operation var nødsaget til at amputere tre fingre. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

- Uheldigvis har Koen de Kort mistet tredje, fjerde og femte finger på sin højre hånd. Amputationen har været en totalt fjernelse af fingrene, forklarede holdets læge Manuel Rodrìguez Alonso, der har været i kontakt med personalet, der har opereret Koen de Kort.

- Doktor Jorge Serrano, der forestod operationen - og hvem vi må takke for sit arbejde - fortalte mig, at håndens funktionalitet kan blive bevaret takket være tommel- og pegefinger.

- De var også betragteligt skadet, men takket være lægernes indsats blev de reddet fra amputation, siger Manuel Rodrìguez Alonso, der også har været i kontakt med Koen de Kort, der trods alt er ved godt mod.

Koen de Kort har været professionel siden 2005.

