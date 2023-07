Mads Pedersens nye liv: ’Det har været godt for os’

Efter et helt liv tæt på barndomshjemmet er Mads Pedersen glad for den anderledes og nye tilværelse, ham og hans forlovede har fået i Schweiz.

Han er vant til at rejse verden rundt som cykelrytter, men privat havde Mads Pedersen indtil sidste år altid boet tæt på barndommens gade.

Barndomshjemmet ligger i Tølløse, han selv var i flere år bosat omkring Lejre, og så støtter han det lokale cykelhold i Holbæk, hvor han bidrager med cykler samt er medejer.

Mads Pedersen har med andre ord altid været en lokal knægt fra den midtsjællandske muld, og derfor vakte det da også opsigt, da han sidste år rev teltpløkkerne op og sammen med sin forlovede flyttede til Zürich i Schweiz efter en længerevarende strid med SKAT.

Et skridt, der ifølge danskeren selv krævede en anelse tilvænning.

- Vi er glade for det. Det er jo noget andet end Danmark. Vi kommer fra et hus, og vi er flyttet i lejlighed, og så har der været en tilvænningperiode for os, men vi er glade for det, fortæller han til Ekstra Bladet.

'Det er bare os'

Tilvænningen fra livet på Sjælland til livet i Schweiz krævede bl.a., at Mads Pedersen vænnede sig til bureaukratiet og systemet i Alpelandet.

Han er dog overbevist om, at det nye liv generelt har været sundt og godt for både ham og hans forlovede Lisette, fortæller han.

- Nu er vi blevet modne nok til at prøve at komme ud, og jeg tror, det har været godt for os. Der har været mere tid sammen, når vi er dernede. Der sker ikke alt muligt udenom. Der er bare træning, og så bare være os.

Mads Pedersen har mere tid til sin forlovede Lisette, efter de er flyttet til Schweiz. Her ses de sammen, da Pedersen blev hyldet efter sin VM-triumf på Københavns Rådhus. Foto: Polfoto/Philip Davali

Hvor han tidligere har været vant til at kunne træne med barndomsvennerne fra Holbæk-området, da han boede i Danmark, så kan Mads Pedersen fortælle, at han træner alene på landevejene i Schweiz.

Danskeren er ikke den eneste professionelle danske cykelrytter, der bor i landet. EF Education-EasyPost-rytteren Mikkel Honoré er bosat i den italiensktalende del af landet i byen Lugano, hvor han er en velintegreret del af det lokale italienske cykelmiljø.

Her nyder Honoré ligesom Mads Pedersen godt af de fordelagtige skatteprocenter i landet.

Får nok af sociale arrangementer

I de perioder, hvor Pedersens proppede kalender har et par ledige pletter, søger danskeren dog stadig tilbage til hjemegnen på Midtsjælland.

Men han erkender, at oplevelsen er lidt anderledes, når man kun er på besøg i hjemlandet.

- Når jeg en sjælden gang imellem har den uges tid herhjemme i Danmark, som jeg f.eks. havde efter klassikerne, så har vi travlt den uge. For alle de ting, man normalt har hele perioden til at nå, bliver presset ind på den uge, før vi skal hjem til Schweiz igen.

- Så det er anderledes. Den uge bliver man godt brugt, og så har man fået nok af sociale arrangementer, fortæller han med et smil.

Helt træt af familien bliver Mads Pedersen dog nok aldrig. Han har bl.a. et tæt forhold til sin far, Claus, der tit hjælper sønnen med træningen.