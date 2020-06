Mads Würtz forlænger med israelsk World Tour-hold

Cykelrytteren Mads Würtz Schmidt har sat sin underskrift på en toårig forlængelse med World Tour-holdet Israel Start-Up Nation.

Det meddeler cykelholdet på sin hjemmeside.

26-årige Würtz er i gang med sin første sæson på Israel efter tre år på Katusha, der efter den forgangne sæson blev overtaget af det israelske hold.

Würtz mødte for første gang sine nye holdkammerater på en træningslejr på Mallorca.

- Der fandt jeg første gang ud af, at jeg er kommet til et super professionelt hold. Den måde, alle arbejdede sammen på - ryttere, sportsdirektører, soigneurs og mekanikere. Det overbeviste mig om, at jeg var kommet til det perfekte hold, siger han til holdets hjemmeside.

Landsmanden Nicki Sørensen er desuden sportsdirektør på holdet, og det betyder meget for Mads Würtz Schmidt.

- Vi har den samme mentalitet. Han er god at tale med - også om private ting. Vi ændrede nogle detaljer i min træning over vinteren, og jeg mærkede med det samme en forbedring, siger cykelrytteren.

Kontraktforlængelsen betyder, at Würtz også i 2021 og 2022 kører for Israel Start-Up Nation.

Nu taler Nicki om sin doping: Jeg er flov

Se også: Dansk klatrer tæt på Touren: - Jeg er lidt nervøs

Ballade med dansk Tour-start

Da Tourens glansbillede krakelerede - STORT