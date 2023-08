Magnus Cort jubler efter skifte

Den danske cykelrytter Magnus Cort glæder sig til at få mere støtte fra sine holdkammerater, når han fra årsskiftet bytter EF-trøjen ud med den norske Uno-X-trøje.

- Det bliver et hold, hvor jeg får mere plads til egne ambitioner og mere support, end jeg har været vant til.

- Det er et hold på vej frem, og som har rigtig godt styr på alting. Selv om det er et mindre hold på papiret, så forventer jeg, at det føles som at være på et storhold, siger Magnus Cort til TV 2 Sport.

Den 30-årige danske etapejæger står noteret for 26 professionelle sejre hidtil i karrieren. Han er en af kun tre danske cykelryttere, der har vundet etaper i alle tre grand tour-løb.

Uno-X har aktuelt kun status af at være et prokontinentalhold, men holdet var med i sommerens Tour de France på et wildcard.

Inden denne sæson søgte det norske cykelhold om at få World Tour-licens, men holdet fik ikke licensen.

Det bekymrer dog ikke Magnus Cort, at det ikke er et World Tour-hold, han i fremtiden skal køre for. Over for TV 2 Sport lægger han vægt på, at det er et hold, der alligevel kører med i mange af de store løb.