Magnus Cort leverer fantom-præstation i Vueltaen

Sikke en Vuelta, Magnus Cort har kørt i år.

Inden den afsluttende enkeltstart til Santiago de Compostela havde den 28-årige bornholmer vundet tre etapesejre, men han havde sat næsen op efter mere - og det var tæt på at lykkes.

Cort gav den fuld gas på de 33,8 km fra Padrón til pilgrimsbyen og satte undervejs alle konkurrenterne eftertrykkeligt på plads. Og da mellemtiderne tikkede ind, stod det klart, at EF Education-Nippo-rytteren havde endnu en af de dage, hvor alt bare kunne lykkes.

Det lyserøde kuglelyn hamrede ind på første mellemtid med 27 sekunders forspring til Deceuninck-QuickSteps specialist Josef Cerny. Ved anden mellemtid havde han øget med et sekund, og i mål havde han imponerende 1.02 minutter til tjekken.

Et vink med en vognstang til alle forhåndsfavoritterne om, at han var kommet for at vinde - og en efter en måtte de bøje sig for Kong Cort.

Faktisk var løbets samlede vinder, Primoz Roglic, eneste mand, der var i nærheden af den suveræne dansker. Den olympiske mester i enkeltstart var 20 sekunder foran på første mellemtid, men på den anden var differencen reduceret til 17 sekunder, og man kunne øjne en overraskelse.

Men Roglic ville ikke køre konservativt og spare sig og vandt derfor enkeltstarten med 14 sekunder - og løbet for tredje gang i træk.

Magnus Cort skulle lige have vejret efter sit fantom-løb. Foto: Arroyo Moreno/Getty Images

Men Cort var trods alt tilfreds med sin indsats, forklarede han til TV 2

- Jeg vidste godt, at Roglic ville være godt kørende. Da han var 20 sekunder foran på første mellemtid, tænkte, jeg, at det nok var for meget.

- Og jeg ærgrer mig gul og grøn over, at jeg nok kunne have fundet noget at gøre bedre derude.

- Men det er et stort resultat. Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg er glad for den andenplads, sagde Cort.

Han kunne ikke helt forklare, hvorfor han pludselig var i spil til at vinde karrierens første enkeltstart:

- Det vidner nok mest af alt om, at jeg er i god form. Jeg ved ikke, hvad det er udover at vi har et af de hurtigste setups. Så der er ikke noget at være ked af, når man sidder ude på cyklen. Det er bare at trykke igennem, så ved man, at det nok skal spille.

Der var såmænd mere hæder til Magnus Cort, der inden sidste etape blev kåret til løbets mest angrebsivrige rytter - selvom han ikke helt havde sat næsen op efter det:

- Det er rigtig sjovt. Det var jeg rigtig glad for, da jeg fik det at vide.

- De har givet det til mange spanske ryttere, så det havde ikke overrasket mig, hvis en af dem havde fået den, sagde Cort.