Magnus Cort melder sig klar til Danmark Rundt

Den danske cykelstjerne Magnus Cort (EF) bliver blandt deltagerne, når etapeløbet PostNord Danmark Rundt afvikles i slutningen af august.

Det skriver den spurtstærke bornholmer i et opslag på Instagram.

- Til mine danske fans vil jeg gerne fortælle, at jeg har PostNord Danmark Rundt i min kalender, så jeg håber på at se mange af jer ude på ruten, skriver Magnus Cort på Instagram.

Dermed bliver det til et gensyn med de danske landeveje, hvor han i begyndelsen af juli var med til at skabe eufori, da han snuppede Tourens prikkede bjergtrøje.

Corts EF-hold er et af otte hold fra World Touren, der har meldt sin ankomst til det danske etapeløb, der køres i perioden 16.-20. august.

Magnus Cort kan han også berette, at han igen er ude på cyklen efter at være blevet smittet med coronavirus. Cort skriver, at han aldrig blev rigtig syg, da han var smittet.

Coronasmitten gjorde, at han måtte trække sig ud af Tour de France inden starten på etapen i søndags. Her var han vågnet op med coronasymptomer, og virusset blev siden bekræftet med en test.

Han fortalte dog efterfølgende, at han formentlig ville have været i stand til at gennemføre etapen, hvis han havde fået lov til at starte.

Inden sit ufrivillige farvel til Touren nåede han foruden en uge i prikker også at vinde en etape i det prestigefyldte cykelløb. Han kom først over målstregen på 12. etape.