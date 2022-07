Magnus Cort sikrer sig bjergtrøjen

Danske Magnus Cort har efter dagens to første kategoriserede stigninger sikret sig bjergtrøjen til morgendagens 3. etape

Han var den første til at angribe sekundet efter, at 2. etape officielt var i gang.

Magnus Cort stak af sted fra feltet og kom væk med tre andre ryttere: Svend Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty), Cyril Barthe (B&B) og Pierre Rolland (B&B).

Allerede i morges meldte Cort ud, at han gik efter den prikkede bjergtrøje på dagens etape, og det mål har han nu indfriet.

Dagens tre andre udbryddere havde ikke en chance på de afgørende meter i bjergspurterne, når den danske tidligere Tour-etapevinder skruede op for tempoet.

Han kom først over dagens to første stigninger og er dermed sikker på at køre i prikker i morgen, når 3. etape starter i Vejle.

29-årige Magnus Cort bliver dermed den fjerde dansker i historien til at bære den prikkede bjergtrøje i verdens hårdeste cykelløb.

Senest var det Michael Mørkøv, der havde fornøjelsen af at køre i prikker i 2012 og før ham Michael Rasmussen og Bjarne Riis.

I øvrigt vandt Cort også den tredje bjergspurt, hvorefter han til stor jubel blandt tilskuerne hævede armene triumferende i vejret.

Hvor er det dog en fornøjelse at se Tour de France i Danmark. Og nu får vi endda fornøjelsen af at se Corts flotte overskæg smukt flankeret af rød-hvide prikker i morgen.

