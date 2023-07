Magnus Cort skifter til Uno-X

- I'm gonna miss you, buddy!

Krammene til Magnus Cort ved EF Education-Easypost-bussen på Concorde-pladsen efter Tourens afslutning var reelle og sigende: Den danske stjerne fortsætter ikke på holdet, når hans kontrakt udløber til nytår.

Inden Touren erfarede flere medier - herunder Discovery Norge - at han var på vej til Uno-X og endda havde skrevet under.

Den sidste del er ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu ganske sikkert: Cort har indgået en aftale med det dansk-norske hold, der har har kørt Touren på et wildcard og faktisk præsteret langt over deres niveau som pro-hold umiddelbart under World Touren.

I cykelsporten må man ikke offentliggøre aftaler med andre hold før 1. august, og derfor er der ingen kommentarer fra nogen af parterne om den sag.

Men Magnus Cort har ikke noget imod at fortælle om sit indtryk af Uno-X:

- Det er et spændende projekt, de har gang i. Det er fedt at få et dansk-norsk hold. Jeg er vokset op med CSC og har set Touren med Bjarnes hold. Og med den mængde talenter, der er i Danmark, er det godt at have et professionelt hold, siger Magnus Cort med et smil til Ekstra Bladet.

Jonas Gregaard har været en toneangivende rytter for Uno-X under denne Tour. Foto: Tariq Mikkel Khan

World Tour i sigte

Han har siddet op og ned ad rytterne og set en meget aktiv Jonas Gregaard og en ditto Tobias Halland Johannesen køre fine placeringer ind til holdet, som han mener er konkurrencedygtigt.

- Resultatmæssigt har de i hvert fald gjort det bedre end os. Så har vi haft lidt show med bjergtrøjen i 14 dage. Men de har til fulde bidt skeer med World Tour-holdene, siger Cort, der mener, at de kan begå sig på World Touren.

- Med tiden. Jeg tror ikke, bredden er der i år til at køre alle tre Grand Tours og World Tour-løbene.

- Men det kan jo komme.

- Ja. Det kan godt være.

Lutter smil

I Uno-X-lejren var der lutter smil hos team manager Jens Haugland efter en veloverstået Tour. Han vil i sagens natur ikke bekræfte noget som helst - men nøjagtig som før Touren betoner han over for Ekstra Bladet, at en dansk stjerne er det næste mål.

- Danmark er ekstremt vigtigt for os, og vi skal have en stor dansk rytter til. Vi må vente at se til 1. august ... men jeg synes, at det ser godt ud, tilføjer han.

Magnus Cort har kørt fire sæsoner på EF Education-Easypost - det længste, han har været på noget hold.