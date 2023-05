Magnus Cort vinder 10. etape af Giro d'Italia

Magnus Cort skrev sig tirsdag ind i dansk cykelsports historiebøger.

Her blev bornholmeren således den blot tredje dansker nogensinde til at have vundet en etape i alle de tre grand tour-løb.

Med en sejr på 10. etape efter en dag i udbrud kan Cort nu sætte flueben ud for Giro d'Italia.

Cort kom til opløbningsstrækningen i byen Viareggio sammen med canadiske Derek Gee (Israel Premier-Tech) og Alessandro De Marchi (Jayco Alula). Dem satte EF-danskeren på plads, da der skulle spurtes om sejren på de sidste meter.

I sidste uge blev Mads Pedersen den anden dansker nogensinde til at fuldende et hattrick af sejre i de tre grand tours. Jesper Skibby var den første.

Pedersen havde nok håbet på at skulle køre om sejren tirsdag. I stedet vandt han spurten om fjerdepladsen, da feltet kom i mål cirka et halvt minut efter Cort.

Magnus Cort kom første gang på tavlen i grand tour-sammenhæng, da han vandt to etaper i Vuelta a Espana i 2016. I Tour de France vandt han første gang i 2018, og nu kan han altså også kalde sig Giro-etapevinder.

Foto: Luca Zennaro/Ritzau Scanpix

I alt har den 30-årige dansker vundet ni etaper i grand tour-løb.

Alessandro De Marchi og Derek Gee åbnede festen på tirsdagens etape og kom afsted i et udbrud.

Ret hurtigt besluttede Magnus Cort sig for, at også han ville på togt, så han tog Davide Bais (Eolo-Kometa) under armen og kørte op til De Marchi og Gee.

Dagen igennem væltede regnen ned, og temperaturen var heller ikke med rytterne. Derfor kørte alle mand med regnjakker og handsker, og i Magnus Corts tilfælde blev handskerne skiftet ud flere gange i løbet af dagen.

Det betød, at rytterne kørte i pendulfart mellem kortegen og den gruppe, de sad i, og derfor var der også flere styrt foranlediget af det kaos, der opstod.

Særligt da rytterne kørte nedad efter den kuperede etapes sidste rigtige stigning var der flere uheldige episoder. Alberto Bettiol (EF) måtte en tur i asfalten, fordi en mekaniker fra et andet hold gik lige ud foran ham.

Helt i front var udbrudskvartetten reduceret til en trio. Med 70 kilometer til mål havde Cort, De Marchi og Gee et forspring på mellem to og tre minutter ned til et meget decimeret felt, hvor sprinterholdene havde sat jagten ind.

Afstanden til trioen i front kom ned på cirka 45 sekunder, men til sidst måtte Mads Pedersen og de tilbageværende sprintere i feltet se i øjnene, at de ikke skulle køre om sejren.

På de sidste kilometer kunne trioen i front derfor begynde at se hinanden an, og da det skulle afgøres, var Magnus Cort overlegen.