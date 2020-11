Magnus Cort vinder 16. etape i Vuelta a España

Magnus Cort (EF Pro Cyclng) viste formidabel styrke i spurten, da han trods pladsmangel og et vanskeligt udgangspunkt tordnede forbi konkurrenterne i Ciudad Rodrigo.

Den 27-årige dansker var først over stregen og sikrede sig dermed sin første etapesejr i dette års udgave af Spanien Rundt. Han har tidligere taget to triumfer i 2016-udgaven, hvor han var med for første gang.

Bornholmeren nød godt, at feltet var stærkt decimeret, da rytterne ramte dagens destination.

Meget tæt på mål så det dog ud til, at Remí Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) kunne holde den store gruppe stangen, men den franske tempospecialist måtte kapitulere mindre end to kilometer fra stregen.

Dermed var der lagt op til en spurt mellem de tilbageværende i feltet, hvor Cort altså viste formatet og af omveje nåede spidsen af karavanen på det helt rigtige tidspunkt. Næstbedst var løbets førende rytter, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), mens Rui Costa (UAE - Team Emirates) fuldendte top tre.

Sejren må have en ekstra dejlig smag, eftersom Corts sæson har været præget af afbud og sygdom. Kort før VM blev han testet positiv for coronavirus og missede dermed at repræsentere sit land i og omkring Imola.

Vueltaen er Corts første løb siden han blev erklæret rask.

