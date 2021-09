Magnus Cort vinder 19. etape i Vuelta a España

Et hattrick!

Det er det, Magnus Cort har præsteret under dette Vuelta a España.

Den danske EF Education-rytter var ført på stregen i 6. 12. og nu på 19. etape. Denne gang efter at have taget spurten i en lille udbrydergruppe, der formåede at holde det stærkt jagtende felt bag sig.

Syv mand holdt sig forrest over dagens sidste stigning, og det så mod slut ud til, at feltet ville hente dem. Men alle mand ofrede sig for at køre om sejren, og derfor var der pludselig gode muligheder for dansk sejr.

Med i gruppen var nemlig også Andreas Kron (Lotto-Soudal), der på en god dag er hurtig i en spurt.

Han havde dog ikke flere kræfter, da Quinn Simmons (Trek-Segafredo) åbnede spurten og trak Cort med sig. Den 28-årige bornholmer trak uden problemer fra og kørte først i mål med Rui Oliviera (UAE) og Simmons bag sig - Kron blev nummer seks.

Cort fik også en optimal opladning til opløbet, da han med sig i udbruddet havde holdkammerat Lawson Craddock, der på den sidste kilometer ofrede sig fuldstændig for at holde farten i udbruddet højt, så ingen kunne angribe.

I mål var Magnus Cort da også taknemmelig.

- Lawson gjorde det helt fantastisk for mig i dag - jeg kunne ikke have vundet uden ham, siger den stærke dansker, der selv har svært ved at tro på, at han kommer fra Vueltaen med tre sejre.

- Min første sejr i år var nok den mest spektakulære (hvor han afviste Primoz Roglic på en kategori 3-stigning, red.). Det var fedt at vinde at på toppen af et - ja, når man kommer fra Danmark, kan man godt kalde det et bjerg.

- At have tre sejre i det samme løb er helt utroligt.

- Det er helt vildt. Det er en drøm, og jeg håber ikke, at jeg vågner fra den, siger Magnus Cort.

Han afslørede også, at der ikke var helt enighed eller måske nok kræfter i gruppen til at arbejde ordentligt sammen, og at han først troede på det på de sidste fem kilometer. Og her havde han heldigvis Lawson Craddock, der ikke havde noget imod at arbejde:

- Når man har en leder som Magnus er det ikke så svært at ofre sig, for man ved, at han kan vinde. Og denne sport drejer sig meget om at tro, forklarede Lawson Craddock til TV 2.

Magnus Cort er nu oppe på seks etapesejre i Vueltaen, mens han også har en etapesejr i Tour de France.