Magnus Cort vinder 6. etape i Vuelta a España

Magnus Cort evnede på imponerende vis at holde favoritterne stangen, da den 28-årige dansker sejrede på 6. etape i Vuelta a España.

De afsluttende kilometer bød ikke ligefrem på terræn, der tilgodeså EF Education-rytteren, da en voldsom stigning skulle forceres til allersidst.

Heldigvis for Cort havde han siddet i udbrud det meste af dagen, hvorfor han og følgesvendene ramte finalestigningen Alto de la Montaña de Cullera med et forspring på ca. 30 sekunder ned til feltet.

Her troede favoritterne givetvis, at de havde spillet deres kort rigtigt, men tidsprognosen viste sig at være fejlvurderet. De havde ganske enkelt ikke taget højde for, at Cort er en mere end habil klatrer.

Stigningen op mod mål var blot 1,9 kilometer, men procenterne var så voldsomme, at tidsforskellene hurtigt kunne blive enorme.

Primoz Roglic var centimeter fra at hente Magnus Cort, men danskeren kæmpede sig over stregen som nummer et. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

De bjergstærke folk åd også hurtigt ind på udbruddet, men desværre for dem ikke hurtigt nok. Hullet ned til de frådende favoritter viste sig lige nøjagtigt stort nok til, at en enkelt mand kunne holde hjem.

Den ryttter havde dansk pas, og Cort er nu oppe på fire etapesejre i Spanien Rundt.

Bornholmeren tog sagen i egen hånd, da han rev sig fri fra sine udbrudskolleger midtvejs på stigningen.

Det skulle vise sig at være en altafgørende beslutning.

For alle andre i udbruddet blev spist af favoritterne, hvor Primoz Roglic (Jumbo-Visma) viste sig som den stærkeste.

Sloveneren fik faktisk kontakt til Cort på de allersidste meter, men den danske sprinter kæmpede med alt, hvad han havde lært, og det var nok til. at han kunne køre først over stregen.

Roglic blev noteret for samme tid, mens italieneren Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) kom ind på tredjepladsen to sekunder senere.

