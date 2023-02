Magnus Cort vinder etape efter konge spurt

Magnus Cort spurtede sig torsdag eftermiddag til sin første sejr i 2023.

Noget usædvanligt var det på en bjergetape i Volta ao Algarve, at den danske cykelrytter sad med hele vejen, før han viste sine sprinterevner i afslutningen.

Rytterne havde forinden tilbagelagt 186,3 kilometer på 2. etape af det portugisiske løb, der ligesom PostNord Danmark Rundt rangerer lige under World Tour-niveau.

Danskeren formåede at hænge på, og da han først anede målstregen, skød han en langt højere fart end konkurrenterne.

Cort var egentlig lukket inde og langt bag de forreste, før han med cirka 100 meter igen stormede forbi alt og alle.

Til sidst kæmpede han sig også forbi belgiske Ilan Van Wilder, som nåede at juble, før han konstaterede, at Cort var drønet forbi ham.

Med sejren overtager EF-rytteren også førertrøjen i løbet fra norske Alexander Kristoff.

Cort er fire sekunder foran netop Van Wilder, mens hjemmebanehelten Rui Costa er yderligere to sekunder efter som nummer tre.

Tidligere på etapen havde Kasper Asgreen for første gang i lang tid vist lovende takter, da han satte sig i front og tog en lang føring.

Det var dog tydeligvis ikke for at vinde, men for at sætte et hårdt tempo før de sidste strabadser på stigningen i Alto de Fóia.

Volta ao Algarve fortsætter fredag med en noget mindre kuperet etape. Løbet slutter søndag med en 24 kilometer lang enkeltstart.