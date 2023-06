Magtdemonstration af Pogacar: Vinder overlegent i comeback

Tadej Pogacar gør alt for at vise, at han er klar til at tage kampen op med Jonas Vingegaard, når Tour de France lige om lidt løber af stablen.

Slovenerens form med under to uger til Tour de France har svævet i det uvisse efter hans styrt i Liège-Bastogne-Liège og efterfølgende skadespause.

Men Pogacar tog en knusende sikker i hans comeback ved de slovenske mesterskaber i enkeltstart og sender en klar besked til sin danske Tour-konkurrent om, at han er ved at finde Tour-formen.

Pogacar bundede en øl på podiet i april efter sejren i Amstel Gold Race

Uden Primoz Roglic til start var modstanden dog ikke overvældende, og Pogacar vandt med mere end fem minutter ned til nummer to, Marko Pavlic fra holdet mebloJOGI Pro-concrete, som end ikke kører på kontinentalniveau.

Der var tale om en 15,7 kilometer lang tidskørsel, som gik op ad bakke hele vejen. I den disciplin kunne ingen matche stjernerytteren.

Pogacar tilbagelagde distancen på 29 minutter og 43 sekunder.

Den 24-årige UAE-rytter brækkede håndleddet i et styrt i klassikeren Liège-Bastogne-Liège 23. april, og enkeltstarten torsdag var hans første løb siden.

Han vandt Tour de France i 2020 og 2021, men sidste år måtte han se Jonas Vingegaard skubbe ham af Tour-tronen.

De danske mesterskaber i enkeltstart køres også torsdag. Her er Vingegaard dog ikke til start. Han vandt for nylig Criterium du Dauphiné.