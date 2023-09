Magtdemonstration efter drama: Jumbo-Visma gør rent bord

De færreste er uenige i, at Jumbo-Visma er kommet til Vuelta a España med det klart bedste mandskab.

Lørdag viste det hollandske cykelhold igen sin store klasse ved at tage både sejren og den røde førertrøje på 8. etape.

I en gruppe med de største favoritter spurtede slovenske Primoz Roglic sig til sejren foran Quick-Steps Remco Evenepoel og UAE Emirates-stjernen Juan Ayuso.

Jonas Vingegaard kom i mål umiddelbart efter som nummer fem.

Mindeværdig blev dagen også for Sepp Kuss, som udnyttede Lenny Martinez' dårlige dag til at snuppe førertrøjen.

Kuss har 43 sekunder ned til spanske Marc Soler, mens Martinez nu er treer. Vingegaard er på ottendepladsen i klassementet.

Det var op og ned for feltet hele dagen, og det kuperede terræn fristede en lang ryttere til at gøre forsøget på at komme i udbrud.

Annonce:

Den ene store gruppe efter den anden slap væk, og heller ikke Andreas Kron kunne lade være med at stikke snuden frem.

Lotto-danskeren satte efter et større udbrud og fik sammen med flere andre tilslutning.

Som så ofte før ville Thomas De Gendt ikke nøjes med en plads i det store udbrud, og Krons holdkammerat valgte at smutte alene på eventyr.

Belgieren rundede Puerto de Benifallim som første mand og fik snart følgeskab af en håndfuld andre lykkeriddere.

Kræfterne rakte ikke til mere for De Gendt, der måtte lade sig falde tilbage, men til gengæld fik Kron kontakt til de forreste med godt 60 kilometer til mål.

Jumbo-Visma jagtede intenst i feltet, og da udbryderne ramte sidste stigning, var forskellen blot et halvt minut.

Det var slet ikke nok på Xorret de Catí, som med en gennemsnitlig stigningsprocent på over 11 procent fordelt på 3,8 kilometer var for stor en mundfuld for Kron og resten af frontgruppen.

Annonce:

Vingegaards holdkammerater satte et hårdt tempo op ad bjerget, og det kostede Martinez forbindelsen til favoritterne.

Da stigningsprocenterne nærmede sig 20, stak Kuss af. Det tvang Remco Evenepoel i arbejdstøjet, mens Roglic og Vingegaard lagde sig på lur.

Den belgiske mester lukkede hullet og holdt så høj en fart, at lysten til kontraangreb forsvandt.

Det blev derfor en spurt mellem de bedste klatrere, der afgjorde løjerne efter en kort nedkørsel, og ikke overraskende var Roglic bedst i den disciplin.