Magtdemonstration: - Måske er jeg skør

Tadej Pogacar har ingen ambition om at være et monster, der smadrer sine konkurrenter - han kører med gashåndtaget i bund, fordi han kan lide det

ANDORRA LA VELLA (Ekstra Bladet): Der er som regel bund i et angreb fra Tadej Pogacar.

Det så Tour-feltet, da han satte alle skakmat med et storstilet angreb på Col de Romme på 8. etape og fulgte op dagen efter med at vinde mere tid.

En brutal magtdemonstration, der fik flere til at erklære Touren for overstået, da sloveneren efter forgodtbefindende kan pille pynten af alle sine konkurrenter.

Men han gør det ikke for at indgyde frygt hos sine konkurrenter, forklarede han på sit pressemøde på Tourens anden hviledag.

- Jeg tror ikke, at de frygter mig - jeg ved faktisk ikke, hvad de tænker om mig. Om jeg har fem eller et minuts forspring eller er fem minutter bagude, så kører jeg med håndtaget i bund, som vi gør her. Hvad andre synes, kan jeg ikke vide.

- Måske er jeg skør, men det er sådan, jeg kører. Hvis der opstår en mulighed, tager jeg den.

- Jeg kører hver dag for sig. Hvis jeg får mulighed for at tage tid, er det godt. For dagen efter kan man miste alt. Denne uge kørte jeg mere defensivt, fordi jeg ikke kunne angribe, sagde den 22-årige UAE-kaptajn.

Han blev selv angrebet og sat af Jonas Vingegaard på Mont Ventoux, hvilket egentlig taler for Pogacars taktik.

- På Mont Ventoux, da Vingegaard angreb, var jeg virkelig på grænsen. Og da jeg forsøgte at følge efter, var jeg over grænsen. Den dag eksploderede jeg lidt.

- Det var den første varme dag efter hviledagen, og der var mange bjerge. Jeg var lidt 'stegt'. Dagene efter var også varme, men der havde jeg det meget bedre, forklarede Pogacar.

Han ser frem til tre dage med flere bjerge på menuen, og han ved godt, hvor han skal forvente angreb.

- For mig er 17. etape den hårdeste. Men selv i morgen (tirsdag, red.) kan der ske noget dramatisk. Eller på 18. etape til Luz Ardiden. Hvis man har en dårlig dag, så kan alle etaper være komplicerede eller afgørende.

