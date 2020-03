Magtesløs cykelboss: Kan ikke forhindre aflysninger

BERLIN (Ekstra Bladet): Mens cykelsporten i den smukke Velodrom i Berlin søndag hyldede sig selv med fest, farver og cykling i verdensklasse på finaledagen af VM, kan et mere dystert billede tegne sig allerede fra mandag.

Den frygtede coronavirus har allerede afbrudt et World Tour-løb, og også de næste store landevejsløb er i fare for aflysning. Det gælder i første omgang de italienske World Tour-løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo, som afvikles fra på lørdag.

Ifølge den belgiske tv-station RTBF vil den italienske løbsarrangør RCS Sport senest mandag træffe beslutning om, hvorvidt de tre løb bliver aflyst i lighed med et væld af store sportslige- og kulturelle arrangementer i Italien.

- Hver dag er vi i forbindelse med arrangørerne, men i sidste ende ligger en beslutning i hænderne på de lokale myndigheder. Det er dem, der må afgøre, om løbene kan blive afviklet, sagde David Lappartient, præsident for den internationale cykleunion, UCI, som søndag var til stede på VM-finaledagen i Velodrom.

David Lappartient var på besøg ved VM i Berlin søndag med et stramt program. Han tog sig dog tid til at tale med journalister om coronatruslen mod cykelsporten. Foto: Rasmus Flint Pedersen.

- Vi støtter RCS Sport og ønsker selvfølgelig løbene afviklet, men UCI kan ikke træffe den afgørelse alene. Vi må naturligvis følge henstillinger fra de lokale sundhedsmyndigheder, sagde Lappartient, som ikke syntes at være videre påvirket af truslen mod den sport, han er valgt til at styre.

Han forsikrede dog, at han og UCI nøje følger situationen og gør alt for at både cykelsport og folkesundhed bliver tilgodeset. Økonomisk kan sporten blive ramt hårdt, erkendte Lappartient.

- Betydningen for den globale økonomi kan blive enorm, og i det billede er cykelsporten kun en lille del. Det er dog klart, at sport på verdensplan vil blive påvirket af det her.

- Hvem ved, hvad det kan ende med? Spredningen af coronavirus synes at foregå ret hurtigt på verdensplan, og vi kan ikke gøre andet end at følge myndighedernes anvisninger, sagde Lappartient, som tydeligvis ikke er en mand, der tager sorgerne på forskud. Han understregede således igen og igen, at ingen af de kommende løb på World Tour-kalenderen er aflyst.

- Jeg har på nuværende tidspunkt ingen oplysning om, at Strade Bianche vil blive aflyst, men det betyder naturligvis ikke, at det så ikke kan ske på et tidspunkt i næste uge, sagde Lappartient.

Se også: Virusfrygt kan lamme cykelsporten

Se også: Mørkøv om karantæne: - Det her er bare dybt frustrerende

Se også: Michael Mørkøv isoleret: Mistanke om virus