Man spørger sig selv, om det er det værd

En træningstur endte i september sidste år med at få et fatalt udfald for den tidligere cykelrytter og ekspertkommentator Chris Anker Sørensen, der døde af sine kvæstelser efter en ulykke.

Det er langt fra første gang, at en cykelrytter mister livet, og det er altid noget, der giver stof til eftertanke, uanset om der er tale om en simpel træningstur eller et World Tour-løb.

Det gælder også for Danmarks helt store Tour de France-håb, Jonas Vingegaard.

- Det er forfærdeligt, og man føler virkelig med Chris Ankers familie og venner i så svær en tid, siger han til Ekstra Bladet.

Læs også: Jonas Vingegaard: - Jeg går efter at vinde Touren

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Claus Bonnerup

- Jeg kendte ikke Chris så godt, men jeg oplevede også under Polen Rundt, hvordan der var en, der døde, og året efter var der en, der kom i koma, så på den måde kommer det tæt på én.

Den 25-årige Jumbo-Visma-dansker er selv meget bevidst om ikke at tage unødige chancer, når han sætter sig op på cyklen, ligesom han særligt på nedkørsler altid sørger for at have hovedet med.

Men det ændrer ikke på, at en rytter som Vingegaard er nødt til at være bevidst om, at han er en del af en farlig sport.

- Man kommer også altid til at tænke på, om det er det værd. Men der husker jeg på, at så længe jeg er forsigtig og ikke tager unødige chancer, så føler jeg, at jeg har styr på det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Det var i dette kryds i byen Zeebrugge, at Chris Anker Sørensen blev påkørt af en bil og døde af sine kvæstelser. Foto: Henning Hjorth

- Det er en af risiciene ved det, jeg laver, men jeg synes, at jeg for eksempel på nedkørsler prøver at køre så sikkert som muligt. Jeg vil hellere tage lidt færre chancer og komme sikkert ned end at tage for mange chancer og styrte.

Mange professionelle cykelryttere er ellers kendt for at være decideret frygtløse på landevejene, men sådan forholder sig ikke for den danske klassementsrytter.

- Der er mange andre, der går til grænsen, hvor jeg ikke går helt derud. Jeg er en god nedkører, men jeg tror aldrig, man kommer til at se mig angribe nedad. Jeg synes ikke, det er det værd.

- Jeg er ikke bange, men jeg ved, at der er en risiko ved det, og der må jeg først og fremmest sørge for, at kommer sikkert hjem hver dag.

Det var under en træningstur i Belgien, at TV 2 cykelekspert Chris Anker Sørensen blev påkørt af en bil og døde af sine kvæstelser.

Han blev 37 år gammel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Girospillet: Her er ekspertens svar på dine spørgsmål