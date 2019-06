Manden bag mirakel scorer topjob ved konkurrenten

Træneren Rod Ellingworth, som har opdyrket stribevis af britiske stjerneryttere, forlader Team Ineos for at blive chef på Bahrain-Merida

Sjældent er han den, der stiller sig forrest og tiltrækker sig opmærksomhed, og derfor er det en i den brede offentlighed ukendt brite, der netop officielt er udpeget som øverste chef for det stenrige World Tour-hold Bahrain Merida.

Derimod er Rod Ellingworth, som den 46-årige nyudnævnte teamleder hedder, en vidt berømmet mand i cykelsporten. Han ses som en central figur i den svulmende opblomstring af britisk cykelsport, som på under et årti har sikret nationen otte Grand Tour-sejre.

Ellingworth har siden 2013 været ’performance director’ – en slags cheftræner – på Team Sky, som i april skiftede navn til Team Ineos. Han var frem mod 2010 med til at etablere holdet sammen med teammanager David Brailsford.

Inden da var han ansat i den britiske cykleunion British Cycling, hvor han var ansvarlig for opbygningen af unionens akademi for U23-ryttere i Italien. Der fik Ellingworth øje for det umådelige talent, som den senere supersprinter Mark Cavendish besad.

Akademiet opdyrkede britisk talent med nærmest eksplosiv hast, og den første årgang har tilsammen vundet fem OL-guldmedaljer, 12 verdensrekorder på bane, et VM på landevej, 51 etapesejre i de tre Grand Tours, monumentet Milano-Sanremo og senest Tour de France. Det er avisen The Telegraph, som har talt triumferne op.

Tour-titlen var kronen på værket. Den blev vundet sidste år af Ellingworths protegé, den tidligere banerytter Geraint Thomas, som med sejren for første gang i karrieren kørte sig i top ti i en Grand Tour.

Rod Ellingworth fra Sky var også træner for briterne ved OL 2012. Foto: Chloe Dewe Mathews/Ritzau Scanpix

- Ellingworth arbejdede intensivt med rytterne og gjorde absolut alt for dem. Det var Cavendish, Ben Swift, Geraint Thomas og andre. Han kørte dem rundt i hele Europa i minibus til løb og trænede dem fra tidlig morgen til sen aften, fortæller journalisten og forfatteren Daniel Friebe, som på tætteste hold har fulgt holdet i hele dets levetid.

- Det er rimeligt at sige, at det var ham, der førte hele denne gyldne generation af britiske ryttere frem, siger Friebe.

Ellingworth søsatte i British Cycling et program, der skulle sikre Mark Cavendish VM-titlen i København i 2011. ‘Project Rainbow’, hed programmet, og det blev også titlen på Ellingworths bog om det vellykkede projekt.

Det kan undre, at ærkebritiske Ellingworth, som på Team Ineos har det som blommen i et æg, vil skifte til ikke videre succesrige Bahrain-Merida. Ifølge avisen The Guardian er skiftet kommet i stand på foranledning af McLaren, som har en andel i holdet.

Rygtet vil vide, at holdet næste år skifter navn til McLaren, at det vil vokse betragteligt rent økonomisk, og at det får en mere britisk profil.

- Rod Ellingworth får en større rolle som teammanager. Det bliver ham, der kommer til at styre alting i samme grad, som David Brailsford styrer tingene på Team Ineos i dag, siger Daniel Friebe.

- Det er derfor, at skiftet er interessant for ham, siger Friebe.

Rod Ellingworth tiltræder stillingen som leder af Bahrain-Merida 1. oktober.

