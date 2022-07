Mange tænkte over det: Politiet vil ikke melde det ud

Der skal ikke være tvivl om, at der var mange mennesker på Rådhuspladsen, men hverken Københavns Politi eller Københavns Rådhus har noget estimat over det samlede antal

Oppefra lignede det flimmer på et fjernsyn af ældre dato. Der var tale om noget helt andet.

Hyldesten af Jonas Vingegaard på Københavns Rådhus fik tusindvis af mennesker til at strømme til Rådhuspladsen. Den klejne thybo var simpelthen en menneskemagnet.

Men hvor mange var der egentlig? Et spørgsmål, der var yderst populært på de sociale medier, ligesom flere besøgende på Ekstra Bladets liveblog ledte efter svaret.

Men det er sværere end som så at fastlægge.

Københavns Politi kan oplyse til Ekstra Bladet, at der var... Ja, 'mange mennesker', men af frygt for at skyde forkert, vil de ikke komme med et estimat.

Ej heller rådhuset har tallet, fortæller Thomas Søie Hansen, der er pressechef for Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Foto: Jonas Olufson

Jonas Vingegaards far, Claus Vingegaard, kom dog med et forsigtigt bud, da TV 2 på et tidspunkt fangede ham under fejringen. Han havde nemlig hørt et tal.

- De snakker om, at der er 70.000 på Rådhuspladsen. Det er så stort. Det er helt vildt. Hele Danmark skal have en tak. Jeg er dybt rørt, sagde den stolte far.

Om tallet er korrekt, skal være usagt. Til sammenligning estimerer man, at der kan stå op mod 60.000 tilskuere foran Orange Scene, der er den største scene på Roskilde Festival.

20.000 i Tivoli

Grundet billetluger er det imidlertid noget nemmere at finde frem til tallet i Tivoli, hvor Jonas Vingegaard fortsatte sit program efter hæderen på balkonen på rådhuset.

Tivolis pressechef, Torben Plank, fortæller, at man nåede op på den gode side af 20.000 mennesker. Og på forhånd var det blevet varslet, at dørene ville blive lukket, hvis tallet nåede 25.000.

- Sjældent har jeg oplevet et højere brøl, end da Jonas Vingegaard trådte ud på scenen. Det var en fantastisk dag, siger han.

Og Kasper Schumacher, der er havedirektør i Tivoli, anslår, at knap 90 procent af gæsterne var på plænen, da Vingegaard-showet stod på.

Foto: Jonas Olufson

