Mareridt for Tour-stjerne: Fik forkert operation

Wout van Aert kæmper stadig for at komme på højkant efter sit styrt i årets Tour de France

Det er surt at styrte i Tour de France.

Det er endnu mere surt at måtte udgå.

Og det er i særklasse surt at måtte opereres igen, fordi den første operation viste sig at være forkert.

Alle tre ting er overgået belgiske Wout van Aert, der på enkeltstarten under 13. etape af årets Tour de France var godt i gang med at vise, hvorfor han er blandt de bedste i verden til lige netop disciplin.

Altså lige ind til han kolliderede med et hegn på de sidste kilometer af etapen.. I stedet måtte han så en tur på hospitalet i Pau få at få lappet et kødsår sammen.

Det var så bare ikke nok med den første tur på operationsbordet, og da han kom hjem til Belgien igen, stod det klart, at endnu en operation ventede.

- I begyndelsen var jeg ikke bange, men da Toon Claes (kirurg, red.) sagde, at jeg ikke havde fået den rigtige operation i Frankrig, blev jeg bange, siger Wout van Aert til det belgiske medie Sporza.

Tour-drama: Under kniven efter styrt

Rytteren selv påpeger, at styrtet ikke var så alvorligt, men at den første behandling kunne have gjort det værre, hvis der ikke hurtigt var blevet fulgt op med en ny, korrekt behandling.

Nu venter der i stedet en periode på krykker og i kørestol for den 24-årige belgier.

- Med tiden vil jeg genvinde min fulde styrke i det højre ben, og det er det vigtigste. Jeg kommer ikke til at cykle i lang tid, og jeg vil miste meget. Hvis jeg arbejder hårdt for det, vender jeg tilbage til mit normale niveau.

Jumbo-Visma rytteren nåede heldigvis også at markere sig mere positivt i årets Tour de France, da han kørte først over stregen på 10. etape.

