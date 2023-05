Mark Cavendish stopper karrieren

En af de største stjerner i professionel cykling nogensinde er i gang med sin sidste sæson.

Mark Cavendish har mandag annonceret, at indeværende sæson bliver hans sidste som professionel.

Det skete på et pressemøde i den italienske by Coccaglio på hviledagen i Giro d'Italia, som Cavendish i øjeblikket deltager i. Briten sad med sin kone og børn ved sin side.

- Jeg har elsket at køre hver en kilometer af det her løb indtil videre, så jeg føler, det er det perfekte tidspunkt til at sige, at det bliver mit sidste Giro d'Italia, og 2023 bliver min sidste sæson som professionel cykelrytter, siger Cavendish ifølge cyclingnews.com.

Briten fra Isle of Man, der fyldte 38 år søndag, har været umulig at komme uden om, hvis man har fulgt med i professionel cykling i dette årtusind.

Annonce:

Han bragede ind på den allerstørste scene i 2008 med to etapesejre i Giro d'Italia og fire i Tour de France.

Cavendish har i løbet af sin karriere markeret sig som en de bedste sprintere nogensinde. 161 sejre i alt er det foreløbigt blevet til.

34 etapesejre i Tour de France

Hele 34 af dem er etapesejre i Tour de France, og Cavendish deler rekorden for flest sejre i verdens største cykelløb med legendariske Eddy Merckx.

- Cykling har været en del af mit liv i over 25 år. Jeg har levet en drøm. Cyklen har givet mig mulighed for at se verden og møde fantastiske mennesker, mange af dem kan jeg med stolthed kalde venner.

- Jeg elsker sporten, mere end I kan forestille jer, og jeg har svært ved at forestille mig, at jeg fremover skal være ret langt væk fra den. Det er helt sikkert, siger Cavendish på mandagens pressemøde.

Mens langt størstedelen af Cavendish' sejre er kommet i etapeløb, har han også markeret sig i endagsløb.

Annonce:

I 2009 vandt han monumentet Milano-Sanremo, og i 2011 kørte han først over stregen på Geels Bakke lidt uden for København, da der blev kørt VM i landevejscykling i den danske hovedstad.

Den klejne brite har også opnået store resultater i banecykling. Tre gange har Cavendish taget VM-guld i parløb. En enkelt gang sammen med Robert Hayles og to gange sammen med Bradley Wiggins.

I 2016 blev det til en sølvmedalje i omnium ved OL i Rio de Janeiro.

Læs her mere om hvordan en dansk erhvervsmand var involveret i cykelrytterens vilde comeback i 2021.