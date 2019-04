Markant ændring i Tour de France

Tour de France er ubetinget verdens største cykelløb.

Tour-arrangører ASO står dog altid med det problem, at løbet bliver kørt ret konservativt. Fordi der er så meget på spil, at ingen for alvor tør tage den helt store chance og sætte alt på et bræt - som man så Chris Froome gøre det sidste år under Giro d'Italia, og som Alberto Contador gjorde det under Vuelta a España i 2012.

Derfor har ASO fundet en ny regel, der skal fremme lysten blandt favoritterne til at satse mere i bjergene.

De mest angrebslystne ryttere kan nemlig se frem til ekstra bonussekunder, når de til sommer krydser en række af de største bjergtinder i løbet.

På otte bjergtoppe uddeles der henholdsvis otte, fem og to sekunder til de tre første ryttere, der klatrer over. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed bliver det endnu mere attraktivt at drage ud på et længere togt, da det kan få afgørende betydning for stillingen i klassementet.

Hidtil har bjergspurterne blot udløst tre, to og et sekund til de tre første ryttere.

En kilde oplyser til AFP, at Den Internationale Cykelunion (UCI) allerede har ratificeret regelændringen.

Dette års Tour de France indledes 6. juli i Bruxelles i Belgien.

Her er der tid at hente De ekstra bonussekunder uddeles på følgende etaper og bjerge: 3. etape: Cote de Mutigny.

6. etape: Col des Chevrères.

8. etape: Cote de la Jailliere.

9. etape: Cote de Saint-Just.

12. etape: Hourquette d'Ancizan.

15. etape: Mur de Peguere.

18. etape: Col du Galibier.

19. etape: Col de l'Iseran.

Se også: Superhold i navneproblemer: Må skifte før tid

Se også: Kometens store brøler: Her tager han fejl af målstregen

Se også: Historisk grænse: Sætter vild rekord