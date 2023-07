Masser af styrt i tysk etapesejr

Liane Lippert var hurtigst, da 2. etape af cykelløbet Tour de France Femmes blev kørt mandag.

Tyskeren kørte forbi belgieren Lotte Kopecky i den gule førertrøje kort før målstregen i den afsluttende spurt og sikrede etapesejren.

Dermed lykkedes det ikke for Lotte Kopecky at vinde for anden dag i træk, men hun må trøste sig med, at hun beholder den gule trøje efter sin andenplads på etapen.

Italienske Silvia Persico blev nummer tre i spurten, hvor danske Cecilie Uttrup Ludwig sluttede som nummer seks.

Op og ned hele dagen

2. etape blev kørt i kuperet terræn over 152 kilometer fra Clermont-Ferrand til Mauriac.

Etapen bød på seks kategoriserede stigninger, de fleste dog i den milde ende.

Der var angrebslyst i feltet undervejs, og med 20 kilometer til mål sad en hollandsk trio i front med omkring 40 sekunder ned til forfølgerne.

Fronttrioen, der bestod af Yara Kastelijn, Anouska Koster og Eva van Agt, øgede deres forspring til et minut i regnvejret.

Flere styrt

Med cirka ti kilometer tilbage var Yara Kastelijn tæt på at styrte i et sving ved en rundkørsel, fordi vejen var blevet glat, men hun kom tilbage til de to forreste.

Da feltet kom kørende lidt efter, måtte en rytter i asfalten i det farlige terræn, og flere ryttere styrtede på nedkørslen. Heriblandt Eva van Agt, og således var frontgruppen reduceret til to ryttere.

De sidste to udbrydere blev indhentet med cirka fire og en halv kilometer til mål, umiddelbart inden det gik løs med den afsluttende stigning.

Her sad en gruppe ryttere samlet, og senere i spurten var Liane Lippert altså den hurtigste.

Tyskeren havde ellers også været udsat for styrt to gange undervejs på etapen.

Kørt på hospitalet

Eva van Agts hold, Jumbo-Visma, meddelte efter etapen, at hollænderen var ved bevidsthed og var blevet kørt på hospitalet for at blive undersøgt efter sit styrt, hvor hun endte i barrieren.

Cecilie Uttrup Ludwig er 59 sekunder efter Lotte Kopecky.

Med etapesejren rykkede Liane Lippert op på andenpladsen med et minut på 49 sekunder i forhold til den førende belgier.

Liane Lipperts danske holdkammerat hos Movistar-holdet, Emma Norsgaard, var ikke med blandt de forreste på 2. etape.

Sidste års samlede vinder, Annemiek van Vleuten, kom også i mål med frontgruppen.

Den 40-årige hollænder endte som nummer ni på etapen og er 59 sekunder efter Lotte Kopecky samlet.