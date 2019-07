Massespurt afgør årets længste etape efter blodigt styrt

Helt som ventet blev årets længste etape i Tour de France afgjort i en massespurt, hvor hollandske Dylan Groenewegen viste sig at være hurtigst på stregen foran Caleb Ewan og Peter Sagan.

Dermed fik Groenewegen sin første etapesejr efter styrtet på 1. etape. Giulio Ciccone er fortsat i den gule førertrøje.

Amerikanske Tejay van Garderen (EF1) tog opmærksomheden på en ellers meget rolig etape med dagens mest dramatiske indslag, da han sammen med Jumbo-Vismas Mike Teunissen styrtede efter et møde med en midterrabat tidligt på etapen.

Tejay van Garderen, der blødte både fra ansigtet og knæet, brugte det meste af tiden bagest i feltet, men formåede at gennemføre den 230 kilometer lange transportetape fra Belfort til Chalon-sur-Saône i det østlige Frankrig.

Stort navn i blodigt styrt

Tejay van Garderen gennemførte trods et blodigt styrt. Foto: Ritzau Scanpix

To lykkeriddere på håbløs mission

Franskmændene Stéphane Rossetto (COF) og Yoann Offredo (WGG) slap tidligt af sted, men det udbrud var naturligvis alt for lille til at have nogen som helst chance for at kunne true sprinterholdene i feltet.

Fire minutter lød forspringet på, da det var på sit højeste. Så satte Deceuninck-Quick-Step ellers danske Kasper Asgreen frem med en specifik opgave: Kør udbruddet ind. Og den danske debutant leverer i den grad varen i sit første Tour de France med masser af tv-tid som fryns.

Sprintermandskaberne timede etapen helt efter planen, og det udnyttede Dylan Groenewegen til at snuppe sejren på årets længste - og forhåbentlig også kedeligste - etape.

Mod slutningen kom der dog en anelse dramatik, da store ryttere som Dan Martin og Nairo Quintana blev fanget i en gruppe et stykke efter feltet. De øvrige klassementryttere udnyttede dog ikke chancen for at distancere gruppen med Quintana, der forholdsvis let kunne køre tilbage til feltet.

Derfor skete der ingen forskydninger blandt favoritterne - helt som forventet.