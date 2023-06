Medie: Cykelstjerne idømt betinget fængselsstraf

Om formiddagen den 12. maj rullede cykelstjernen Peter Sagan rundt på sin scooter i Monacos gader med alkohol i blodet, og det er han nu blevet straffet for.

Det skriver lokalmediet Monaco-Matin onsdag.

Den tidligere tredobbelte verdensmester fra Slovakiet er blevet idømt tre måneders betinget fængsel, skriver mediet.

'Farlig opførsel'

Det er ikke første gang, at Peter Sagan bliver fanget på et køretøj med for meget alkohol i blodet. Det skete første gang i 2021 og altså igen for nylig.

- Klokken var 11.35 om formiddagen, da politiet bemærkede den risikable og endda farlige opførsel af chaufføren, lyder det ifølge Monaco-Matin fra dommeren.

Peter Sagan forsøgte angiveligt at parkere sin scooter, og politiet bemærkede omgående, at han ikke var helt appelsinfri.

Derfor blev slovakken bedt om at puste i et alkometer og måtte derefter med på stationen.

Havde været på natklub

Peter Sagan havde ifølge dommeren forklaret, at han havde været på natklub natten forinden, og at han var gået i seng klokken tre.

Slovakkens forsvarer forklarer, at Peter Sagan lige var kommet tilbage til Monaco fra USA.

- I en tilstand af træthed hovedsageligt knyttet til jetlag og seks timers søvn, troede han ikke, at han var i en sådan tilstand, lyder det ifølge Thomas Giaccardi.

Foruden den betingede fængselsdom fik Peter Sagan, der ikke var til stede i retslokalet onsdag, frakendt kørekortet i tre måneder.

Derfor må han have chauffør på, når han skal til Bilbao for at indlede Tour de France lørdag.

Årets Tour de France bliver det sidste for Peter Sagan, der stopper karrieren efter denne sæson.

