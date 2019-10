Medie: Dansk stortalent til spansk storhold

Mathias Norsgaard Jørgensen forlader Riwal-Readynez for at tiltræde hos Movistar næste sæson

Han vil ikke selv bekræfte det, men TV 2 Sport erfarer alligevel, at Mathias Norsgaard Jørgensen fra næste sæson kører for det spansek World Tour-mandskab Movistar.

Det skriver mediet fredag morgen på sin hjemmeside.

Viser den historie sig at være sand, forlader den 22-årige rytter danske Riwal-Readynez efter to års ansættelse og går dermed et niveau op.

Mathias Norsgaard Jørgensen vandt VM-bronze i U23-enkeltstart sidste år og vandt 1. etape af ungdommens Tour de France, Tour de l'Avenir tidligere på året.

- Det er jo klart, at jeg altid, siden jeg var helt lille, har drømt om at skulle køre på World Touren. Når man snakker om Movistar, snakker man også om et af de stærkeste klassementshold de sidste mange år. Det kunne være et rigtigt interessant hold. Det ville være et sted, hvor jeg ville bryde mig om at være, tror jeg, siger Mathias Norsgaard Jørgensen til TV 2 Sport.

