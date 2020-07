Medie: Frank Jensen afviser Tour-boss

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

København afviser Tour de France-arrangørernes ønske om at flytte næste års Tour-start i Danmark en uge.

Det skriver B.T., der har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Københavns overborgmester, Frank Jensen, og Tour-arrangøren A.S.O.

- På vegne af partnere for den danske Grand Départ må jeg informere dig om, at det ikke er en realistisk løsning at rykke datoerne for Grand Départ med en uge, skriver Frank Jensen til A.S.O.'s direktør, Christian Prudhomme.

Tour de France 2021 skal efter de nuværende planer begynde 2. juli, men franskmændene håber at flytte startdatoen en uge frem for ikke at kollidere med OL i Tokyo.

En flytning af Tour-starten giver dog København logistiske problemer, fordi byen i samme periode også er vært for kampe ved fodbold-EM.

