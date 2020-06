Medie: Froome tæt på chokskifte

Med Chris Froome i uvis form efter sit frygtelige styrt sidste år, og med de seneste to års Tour-vindere, i truppen, er den syvfoldige Grand Tour-vinder ikke længere ubestridt kaptajn på Team Ineos.

Det har sat gang i vedholdende rygter om, at han allerede denne sommer vil forlade Team Ineos for som kaptajn på et andet hold at jagte sin femte sejr i Tour de France.

Nu melder italienske tuttibiciweb.it sig på banen med en nyhed om, at World Tour-holdet Israel Start-up Nation står klar med en kontrakt på tre år til Chris Froome allerede fra 1. august - altså tidsnok til, at Froome kan køre Tour de France som holdets nye trumfkort.

Tuttibiciweb.it gør ikke en stor dyd ud af at sandsynliggøre historien, men fastslår altså som en kendsgerning, at det israelske hold, som debuterede som World Tour-team i denne sæson, er klar til at tage endnu et stort skridt i holdets historie.

Det franske Ag2r-hold har også været nævnt som en mulig ny arbejdsgiver fra årsskiftet, og cyclingnews.com hævder at have konstateret, at Froome er i kontakt med flere hold om både en kontrakt fra årsskiftet og her i sommer.

Israel Start-up Nation har Mads Würtz Schmidt på holdet og har i staben sportsdirektør Nicki Sørensen. Holdet er delvist ejet af cykelentusiasten og milliardæren Sylvan Adams, som gerne bruger store summer på sin passion for cykelsport.

Han var en drivende kraft i kampen for at få Giro d’Italia til Israel i 2018, og han betalte efter sigende 15 millioner kroner i honorar til Chris Froome for at få stjernerytteren til start i Giroen det år.

Israel Start-up Nations bedste bud på en Grand Tour-vinder lige nu er irske Dan Martin.

Se også: Anklage: Krævede sin datter udtaget til landsholdet

Se også: - Han satte en sprøjte i armen under løbet