Medie: Ny drejning - guldfuglen blev fyret!

Det kom som et lyn fra en klar cykel-himmel, da Marc Hirschi i starten af året forlod Team DSM (det tidligere Sunweb).

Den 22-årige schweizer havde ellers kontrakt for endnu en sæson på det mandskab, han i 2020 fejrede store triumfer med.

Sin unge alder til trods blev Hirschi noteret for en etapesejr i Tour de France - hvor holdkammerat Søren Kragh Andersen selv nappede to, og Casper Pedersen også var flyvende - sejr i Flèche Wallonne, en andenplads i Liège-Bastogne-Liège (som formentlig kunne have været en sejr, hvis ikke Julian Alaphilippe kørte ind foran ham) samt en tredjeplads til VM.

En guldfugl til de næste mange år - og derfor overraskende, at han pludselig og utidigt forlod holdet og kort efter gik til UAE.

Ingen af parterne ville sige noget om bruddet, og derfor føg det med gæt.

Penge, lød de fleste rygter. Og der kunne være noget om det. På Sunweb kørte han til en rund halv million kroner om året - hos det arabiske hold blev den sum ganget med 15 til 7,5 millioner kroner.

Men sådan forholdt det sig ikke. Det afslører den hollandske avis Algemeen Dagblad torsdag.

Bruddet med Team DSM skyldtes nemlig manglende tillid fra holdets ledelse. Der var altså ikke tale om, Hirschi selv eller UAE købte ham ud af kontrakten. Der var slet og ret tale om en fyring - en fritstilling.

Ifølge Algemeen Dagblad, der har talt med en masse kilder på og omkring holdet, var der kurrer på tråden, fordi Hirschi i flere tilfælde ikke rapporterede tilbage til holdet, som alle rytterne ellers har forpligtet sig til.

Marc Hirschi (tv.) var en del af det meget succesfulde Sunweb-hold under Tour de France sidste år. Her lykønsker Casper Pedersen Søren Kragh Andersen med sin første af to etapesejre. Den kom i Lyon. Foto: Franck Faugere/AP/Ritzau Scanpix

Holdet er kendt for at have mange og strikse protokoller for træning, ernæring og færden, men det lader til, at Hirschi ikke efterlevede dem - i hvert fald ikke på alle punkter.

Derfor måtte Hirschi ud og blev dermed en mere i perlerækken af stjerner, der i 2020 forlod holdet: Michael Matthews, Wilco Keldermann og Sam Oomen.

Ingen af de involverede parter har dog noget at sige omkring den hollandske afsløring - de er formentlig underlagt en klausul fra bruddet.

Hirschis agent, Fabian Cancellara, kom med en enkelt kommentar - uden dog at sige noget:

- Som tidligere kommunikeret ud af holdet og af os, så vil vi ikke kommentere emnet yderligere. Marc er meget glad, og vi ser frem mod en lysende fremtid, lyder ordene fra den tidligere tempokonge.

Marc Hirschi har skrevet en kontrakt for tre år med UAE, hvor han har udsigt til debut i weekenden 27.-28. februar i de mindre franske løb Faun-Ardèche Classic og Royal Bernard Drome Classic.

Målet er dog at toppe i Ardenner-klassikerne i sidste halvdel af april .- og igen ved Tour de France i juli.

