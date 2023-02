Medie: Pogacar overrasker stort

Tadej Pogacar mod Jonas Vingegaard.

Det var duellen under sidste års Tour de France, og det er den duel, de fleste går og slikker sig om munden for at se igen. Og gør man det, er nu lidt at glæde sig over.

Man skal nemlig ikke vente meget længere.

Det skyldes, at den slovenske UAE-stjerne ifølge den franske sportsavis L´Equipe til de flestes store overraskelse har skiftet mening og laver om i sit løbsprogram.

Det betyder, at han dropper at køre Tirreno-Adriatico og i stedet stiller op i Paris-Nice, hvor Jonas Vingegaard allerede har meldt sin ankomst.

Om få uger kan cykelfans igen se Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard i aktion. Foto: Claus Bonnerup

Dermed venter der en tidlig duel mellem ham og Jumbo-Visma-danskeren, der sammen skabte et episk cykelløb under sidste års Tour de France. Her var det som bekendt Vingegaard, der var stærkest på de danske og franske landeveje.

24-årige Tadej Pogacar, der vandt Touren i både 2020 og 2021, har allerede én gang i år overrasket med sit valg af etapeløb.

Tidligere på måneden dropper sloveneren højst overraskende sit titelforsvar i UAE Tour og kører i stedet spanske Vuelta a Andalucia.

På forhånd lignede det ellers, at sidste års nummer ét og to i verdens største cykelløb først ville stå ansigt til ansigt igen til sommer, når årets Tour de France bliver skudt i gang.

Men nu får Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar altså lov til at teste styrkeforholdet af snart.

Paris-Nice køres fra 5. til 12. marts.

