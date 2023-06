Medie: Saudi-Arabien overvejer Vingegaards hold

NEOM City overvejer muligheden for at blive hovedsponsor i Jumbo-Visma

Saudi-Arabien markerer sig i den grad i sportsverdenen i disse år.

Nu har oliestaten angiveligt også fået øjnene op for cykelsporten.

Ifølge det hollandske medie Wielerflits overvejer den saudiske fremtidsby NEOM City at lægge billet ind som hovedsponsor hos Jumbo-Visma, når Jumbo-sponsoratet udløber i 2024.

Det hollandske cykelhold har blandt andre Jonas Vingegaard på lønningslisten.

Administrerende direktør i Jumbo-Visma, Richard Plugge, kender ikke til den saudiske interesse. Men han er samtidig ikke afvisende over for, at det kan blive en realitet.

- Deres interesse i at sponsorere vores hold er ny for mig. Men det er muligt, at en af vores kontaktpersoner eller agenturer, som vi har fået til at lede efter ny sponsor, er i kontakt med denne part.

- Vi har seriøse snakke med adskillige internationale parter, men der er intet konkret endnu, siger Richard Plugge til Wielerflits.

NEOM City er finansieret af Public Investment Fund, der er ejet af den saudiske stat og kontrolleres af kronprins Mohammed bin Salman.

Public Investment Fund råder over svimlende 620 milliarder dollars og ejer blandt andet også Premier League-klubben Newcastle og flere fodboldklubber i Saudi-Arabien.