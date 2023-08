Medie: Stjerne nægtet indrejse forud for VM

Han skulle have været til start ved VM på søndag, men nu kan det være, at Biniam Girmay og tre af hans holdkammerater fra Eritrea slet ikke må komme ind i Storbritannien, da deres visumansøgning ifølge mediet GCN er blevet afvist.

Opdateret 11:07: EF bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at det stemmer, Merhawi Kudus har problemer med sit visum.

En bombe er sprunget her kort før VM i cykling.

Den eritreiske superstjerne Biniam Ghirmay er ifølge mediet Global Cycling Network blevet nægtet indrejse i Storbritannien, da han har fået afvist sin visumansøgning.

Det samme er sket for tre af hans holdkammerater fra det eritreiske landshold: Natnal Tesfatsion og Amanuel Ghebreighzabhier fra Lidl-Trek samt Merhawi Kudus fra EF Education-EasyPost.

EF bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres rytter Kudus har problemer med sin visum-ansøgning, men kan ikke gå ind i detaljer om sagen på nuværende tidspunkt.

Det vides ifølge GCN ikke, hvorfor de fire ryttere har fået deres visum afvist, men indrejse i Storbritannien er blevet besværliggjort for ikke EU-borgere efter brexit.

VM-linjeløbet starter søndag, og uret tikker dermed for de fire cykelryttere, der kan nå at søge om visum på ny, men hvad chancen er for, at ansøgningen godkendes i anden omgang, står hen i det uvisse.

Afrikansk diamant

Biniam Girmay brød igennem sidste år, da han vandt brostensklassikeren Gent-Wevelgem samt slog selveste Mathieu van der Poel, da han som den første sorte afrikaner vandt en etape i Giro d'Italia.

I år har dog ikke været en dans på roser for den 23-årige eritreer. Senest lykkedes det ham ikke at vinde en etape i Tour de France trods flere forsøg.

Det skulle han forsøge at revanchere ved weekendens VM, men nu kan de ambitioner muligvis være blevet spoleret ved skrivebordet.