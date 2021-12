Medie: Stort tilbagefald for Ullrich

I sine velmagtsdage var han en maskine. Med det velkendte tunge tråd sled Jan Ullrich sine konkurrenter op på vej mod toppen.

Men efter karrieren har den tidligere Tour-vinder ramt bunden. Han har været ude af balance. Ude af rytme. Og ude af stand til at slippe af med sine egne dæmoner.

Et årelangt misbrug af alkohol og stoffer var ved at tage livet af ham i 2018, men medicinsk behandling og gode venner reddede ham fra tragedien.

Og da han i oktober dette år deltog i et cykelløb på Mallorca med andre gamle professionelle stjerner, så det faktisk ud til, at det gamle mareridt med misbrug var byttet ud med drømme og drivkraft.

Men nej.

Tirsdag skriver Bild, at Ullrich angiveligt har fået et tilbagefald under en ferie i Mexico.

Under opholdet skulle den tidligere OL-guldvinder have fejret fødselsdag med flere venner, men hjemturen mod Tyskland endte alt andet end festligt.

Jan Ullrich i sin storhedstid. Med Lance Armstrong på slæb på vej mod Morzine under Tour de Frane. Foto: Photosport Int/REX

Det tyske medie fortæller, at Ullrich måtte forlade flyet kort før afrejse for at blive fragtet til et mexicansk hospital. Han er senere returneret til Europa. Imidlertid for at blive overført direkte til en ny klinik i Schweiz, erfarer Bild.

Her vil han nu genoptage sin behandling, og til at støtte ham i processen står Lance Armstrong.

Den tidligere Tour de France-rival besøgte ligeledes Ullrich på hospitalet i Mexico, ligesom amerikaneren spillede en afgørende rolle, da hans forhenværende konkurrent kæmpede for at komme ud af sit misbrug for få år tilbage.

Jan Ullrich vandt Tour de France en enkelt gang i karrieren i 1997. Fem gange måtte han tage til takke med andenpladsen - i tre af tilfældene overgået af Lance Armstrong.