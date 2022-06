Medie: Tour de France dropper Paris i 2024

Tour de France i 2024 bliver noget anderledes, end vi normalt kender. Cykelløbet slutter nemlig ikke i Paris for første gang nogensinde, fordi de Olympiske Lege bliver afholdt på samme tid

Hvis du skal se den 21. etape af Tour de France i 2024, skal du booke flybilletter til Nice.

Det er nemlig den sydfranske kystby, der skal lægge gader til den sidste etape af den 111. udgave af verdens største cykelløb.

Det skriver Gazzetta Dello Sport.

Den bemærkelsesværdige ændring sker, som følge af at OL også bliver afholdt i Paris fra den 26. juli til den 11 august. Tour de France slutter den 21. juli, og det er ikke forsvarligt at afholde to så store begivenheder lige op ad hinanden.

Nice, der er en af Frankrigs største byer, er dog ikke uvant med Tour de France. Byen har nemlig afholdt 'Grand Départ' både i 1981 senest i 2020.

Sidst Tour de France var forbi Nice havde bar rytterne mundbind ved start. Foto: Sephane Mahe/Ritzau Scanpix

Start i Italien

Udover den ukurante slutby vil Grand Départ også foregå et helt nyt sted.

Touren starter nemlig i Italien ifølge avisens oplysninger, hvilket ligeledes er første gang nogensinde.

Det er den charmerende by Firenze, der kommer til at lægge gader til Grand Départ, hvorefter rytterne skal tilbagelægge 190 kilometer og krydse målstregen i byen Rimini, der ligger i Emilia-Romagna regionen.

Ligesom Danmark får Italien tre etaper i landet. Fjerde etape starter dog i Piemonte før rytterne krydser grænsen til Frankrig og fortsætter etapen i løbets moderland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Eksperter: Her er Danmarks næste Tour-vinder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nyt afsnit af Blodbold er ude

Der gik rystelser gennem Zürich. FIFA-kolossen krakelerede. Sepp Blatter holdt krampagtigt fast i magten, men til sidst blev også han fanget i korruptionens dynd. Han trak Michel Platini med sig. Her syv år efter risikerer de at havne i spjældet.