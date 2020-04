Medie: Tour-start rykket

Mandag gjorde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, det klart på et pressemøde, at store begivenheder med mange mennesker ikke kunne komme på tale i landet førend tidligst midten af juli grundet coronakrisen.

Årets Tour de France skulle efter planen køres fra 27. juni til 19. juli, men efter Macrons udmelding stod det klart, at det ikke lader sig gøre.

Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, bekræftede også tirsdag, at det er tilfældet.

- Det er op til arrangørerne (ASO, red.) at analysere deres evne til at organisere det og finde nye datoer, siger han til en franske radiostation ifølge AFP.

Nu mener mediet Dauphiné så at vide, at ASO planlægger at rykke løbet, så det starter 29. august og slutter 20. september i Paris.

ASO har ikke villet kommentere datoerne over for AFP. Ifølge nyhedsbureauet har flere borgmestre fra byerne på ruten dog bekræftet, at man er blevet spurgt til de nævnte datoer.

Dauphiné forventer, at ASO onsdag vil bekræfte udskydelsen af Touren til de nævnte datoer.

Det betyder også, at Touren vil kollidere med Vuelta a España, som står til at køres fra 14. august til 6. september. ASO er imidlertid også medejer af den spanske grand tour, som måske også skal finde nye datoer for afvikling.

Ifølge Dauphiné får udskydelsen af Touren ikke indflydelse på ruten, som skulle forblive som skitseret.

Til gengæld skal der sættes en større logistisk omrokering i værk. Foruden de 176 ryttere er der omkring 4500 Tour-ansatte, mediefolk, politi og andre sikkerhedsfolk, som skal indlogeres på hoteller undervejs.

De skal nu ikke længere bruge hotelsengene i juni og juli, men i stedet i august og september, hvis Tour de France flyttes.