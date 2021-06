Medie: Tour-tilskuer arresteret

LAVAL (Ekstra Bladet): En storstilet eftersøgning i Frankrig har onsdag båret frugt, da den kvindelige tilskuer, der på Tour de Frances 1. etape lørdag forårsagede et stort styrt, er blevet arresteret. Det skriver den franske radiostation RTL.

Kvinden stod placeret langs ruten, men kiggede ikke på rytterne, da de passerede. I stedet kiggede hun i retning af kameraerne og fremviste sit skilt, hvorpå der stod ordene 'Allez Opi, Omi', der formentlig var en hilsen til nogle bedsteforældre.

Skiltet var placeret så yderligt, at det fældede Jumbo-Visma-rytteren Tony Martin, mens adskillige ryttere bag ham ligeledes styrtede.

Tour-arrangør ASO bekendtgjorde, at de ville forsøge at gå rettens vej mod tilskueren, mens politiet i departementet Finistère lod forstå, at de ville åbne en undersøgelse med henblik på senere at anklage kvinden for uagtsomt at have forårsaget skade på andre.

Derfor opfordrede politiet vidner til at henvende sig, så de kunne identificere kvinden.

Det skete så onsdag, hvor hun blev arresteret og fængslet i Landerneau, der var målby for 1. etape.