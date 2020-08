Medie: VM i cykling aflyst

VM i cykling i schweiziske Aigle Martigny, der skulle have været afviklet 20.-27. september, er blevet aflyst.

Det skriver sportsredaktør Massimo Lorenzi fra Radio Télévision Suisse, der er en relativt troværdig kilde, da tv-stationen skulle have produceret tv-signalet fra mesterskaberne:

- VM i cykling i Aigle og Martigny kommer ikke til at finde sted på grund af helbredsmæssige grunde, der forbindes med covid.

- Det er dybt beklageligt for arrangørerne og for de tekniske hold på RTS, der skulle producere denne store begivenhed, skriver Massimo Lorenzi.

Grunden er, at regeringen i Schweiz ikke har villet dispensere fra forsamlingsreglerne, der for tiden tillader samlinger på op til 1000 personer.

I princippet kunne et VM sagtens afvikles med en masse restriktioner, men arrangørerne har stort set kun de indtægter, publikum lægger ved sådan et arrangement, og uden dem ville mesterskaberne generere et enormt underskud.

Det har en enkelt positiv effekt set med danske øjne. For det betyder nemlig, at Mads Pedersen får lov til at køre endnu en sæson i den regnbuefarvede trikot, han vandt, da han var først over stregen sidste år ved VM i Yorkshire.

Hverken de schweiziske arrangører eller Den Internationale Cykelunion (UCI) har bekræftet aflysningen.

