Medier: Sportsdirektør fyret efter grænseoverskridende beskeder

Lotto-Dstny har fyret holdets sportsdirektør efter at have sendt grænseoverskridende billeder til en kvinde på det sociale medie X

Lotto-Dstny vil ikke mere.

Cykelholdet har fyret sportsdirektøren og den tidligere toprytter, Allan Davis.

Det erfarer det belgiske medie HLN, mens cykelmediet Wielerflits også har fået bekræftet fyringen.

Det kommer efter, at Davis sendte billeder af sig selv i bar overkrop til en kvinde på det sociale medie X.

Kvinden var i kontakt med Davis i håb om at lande et job på World Tour-holdet, men den 43-årige mand havde andre planer om, hvad deres kontakt skulle bruges til.

Det kom frem kort inden årets udgave af Tour de France, hvor Lotto-Dstny tog konsekvensen og meldte ud, at Davis ikke var med på Tour-holdet alligevel.

Dengang udtalte holdet om sagen, at den ikke har noget med Lotto-Dstny at gøre, og at private forhold ikke skulle blandes sammen med holdet.

- Undskyld!

Handlingen fik Allan Davis til at erkende, hvad han gjorde, og også sende en dybtfølt undskyldning.

- Jeg fortryder dybt måden, jeg opførte mig på, og den indvirkning, det havde for den involverede person. Jeg anerkender, at vores mange direkte beskeder fra maj til juni 2023 både var af personlig og professionel karakter.

- Vi skrev om emner relateret til forhold, familie og arbejde, og jeg forstår, at mine ord og handlinger var upassende. Jeg overvejede ikke konsekvenserne af min opførsel, og det er jeg oprigtigt ked af, sagde han i juli.

Ekstra Bladet var i juni i kontakt med kvinden, Davis sendte billederne til.

- Jeg leder efter arbejde, og så skrev han til mig. Min første tanke var, at han kunne hjælpe mig, at jeg måske endda kunne få et job i cykelbranchen, fortalte hun.

- Når en fyr beder om billeder og sender billeder af sig selv topløs på et hotelværelse … og han så taler om, hvad han kan gøre for mig… Så sendte han et billede mere. Der kunne jeg godt regne ud, at han ledte efter noget andet, og så stoppede jeg samtalen.

Og dét var altså dråben for cykelholdet.