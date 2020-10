Melder klart ud: - Det er svært

Jakob Fuglsang føler sig personligt ovenpå i Giroen, men han lider taktisk under, at hans to vigtige løjtnanter allerede er udgået

Jakob Fuglsang har ikke tænkt sig at være afventende og kalkulerende, selv om hans to løjtnanter, Aleksandr Vlasov og Miguel Angel López, allerede har forladt Giroen.

På 5. etape forsøgte Astana-kaptajnen igen at forcere blandt favoritterne på den lange finalestigning, der førte frem til den sidste nedkørsel mod mål i Camigliatello Silano.

- Jeg føler mig godt kørende.

Sådan beskrev han selv offensiven, da han rullede ind til siden efter 225 kilometer i sadlen – mandsopdækket af regn og kulde som trofaste følgesvende de sidste mange minutter af dagen.

Han havde hellere haft Vlasov og López ved sin side. De to bjergstærke hjælpere havde gjort det langt nemmere at drage kapital af det fysiske overskud, som danskeren lige nu besidder.

- Det er taktisk svært at gøre særlig meget, når man ikke har to folk, der skulle være stærke. Det gør det lidt sværere at sætte de andre under pres. Jeg får ikke så meget ud af sådan en etape, siger Fuglsang til Ekstra Bladet.

Vejret gjorde sit til at skabe ubehag. De våde veje sørgede for større risiko på nedkørslen, hvor Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) skruede farten op med et par ekstra procent.

Opad måtte udfordringen dog gerne have budt på endnu flere procenter, hvis det stod til Fuglsang.

Skal spillet kæmpes mand mod mand, er det svært at gøre en forskel, hvis stigningen ikke er stejl nok. Så gør det knap så meget, at der nærmest var tale om en maraton-lang ’blå løjpe’ i det lille syditalienske skisportsområde.

- Stigningen var ikke særlig hård. Så det var en lang dag for nærmest ingenting. For mit eget vedkommende havde jeg håbet på lidt mere. Stigningen måtte gerne være hårdere. Den var ikke særlig svær. Den var bare lang, siger Fuglsang.

Han kom hjem med favoritterne på en 9. plads – 34 sekunder efter vinderen Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der holdt stand efter en lang dag i udbrud.

Sammenlagt avancerer Fuglsang to pladser i klassementet, hvor han nu er nummer syv.

Giroen føres fortsat af João Almeida (Deceuninck-Quick-Step).

