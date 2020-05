Meningsløst, Froome!

Chris Froome afviser ikke blankt, at han overvejer et holdskifte her og nu, men idéen er dødfødt. Vil han vinde Touren igen i år, så er chancen størst på Team Ineos

Vi står midt i den mærkeligste sæson nogensinde, så det kan vel ikke overraske, at mærkelige ting sker, og at mærkelige historier får plads i medierne. Alligevel slår det mig med forbløffelse, at historien om Chris Froomes mulige holdskifte her snart midtvejs i 2020 ikke for længst er lagt stendød.

For mig at se er idéen aldeles meningsløs. Hvorfor skulle verdens måske højst betalte cykelrytter forlade feltets rigeste og teknologisk mest avancerede hold blot få måneder før Tour de France, som er bemeldte cykelrytters højeste mål?

Det lyder som en historie, der er opstået, fordi nogle journalister har siddet og kedet sig og har overfortolket et eller andet, som Egan Bernal har sagt i en bisætning i et interview på en lokal colombiansk radiostation.

Og så har historien få luft under vingerne, fordi det er agurketid i sportsjournalistikken verden over. Men mandag fik Froome selv lejlighed til at afvise historien - og gjorde det ikke!

Udspurgt på en pressekonference holdt han sig til at sige, at han er ‘midt i en proces’, og at han i de kommende uger og måneder må skabe ‘klarhed i hovedet’ om sin fremtid.

Måske overvejer han virkelig at skifte hold her og nu frem for at vente til årsskiftet, når hans kontrakt med Team Ineos udløber?

Der er ingen tvivl om, at Froome er udfordret som leder på Team Ineos. Han har kørt ét løb siden sit styrt i Critérium du Dauphiné sidste år, og han imponerede ingen ved den lejlighed.

Han kan føle sig godt kørende, men det svæver i det uvisse, om han reelt har styrken til at gøre krav på kaptajnrollen på et hold med den forsvarende Tour-vinder, Egan Bernal, og Geraint Thomas, som vandt Touren i 2018.

Smider Team Ineos også Giro-vinder Richard Carapaz ind i ligningen, kan der være tre over Froome i hierarkiet. Kan Froome også lave det regnestykke, forstår man måske nok, at han søger nye veje.

Han vil vinde Touren igen, men spørgsmålet er, om han har større chance for at gøre det på et andet hold. Hvilket hold skulle det være? Bora-Hansgrohe er vel det eneste hold, der kan støtte en kaptajn på jagt efter endnu et Tour-trofæ.

Holdet har stærke bjergfolk som Buchmann, Schachmann, Pöstberger og Majka, men mangler ham, der kan vinde skidtet. Problemet er blot, at et holdskifte betyder en total omvæltning af alt, hvad Froome kender og har nydt godt af gennem 11 sæsoner på Sky/Ineos.

Vi taler om nye cykler, nye soigneurs, nye mekanikere, nye sportsdirektører, nye omgivelser. Jeg kender ikke Froome, men han synes at være en mand, der ikke overlader meget til tilfældet. Det er for mig utænkeligt, at han skulle være parat til at sætte alt på spil og starte forfra på et nyt hold blot et par måneder før Tour de France.

Hvis Froome er i færd med at splintre Team Ineos ved at hive hele sin personlige stab med sig til et nyt hold i en aktion, der ville kunne sammenlignes med splittelsen af Team Saxo Bank i 2010, kunne der måske være ræson i det hele.

Men hvilket hold ville kunne tage imod en så stor delegation her og nu? Og have råd til det? Jeg tror, at Froome bliver, hvor han er og kører sin chance i årets Tour, selv om han ikke på forhånd er udpeget som kaptajn.

Når det så virkelig gælder, er det benene, der taler. Som altid.

