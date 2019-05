Mens du sov: Dansk konge-præstation

Cykelrytteren Kasper Asgreen vandt natten til tirsdag anden etape af World Tour-løbet Tour of California.

Det er den 24-årige danskers første professionelle etapesejr.

Asgreen, der kører for belgiske Quick-Step, stak på den sidste stigning mod målstregen fra flere store navne som Tejay van Garderen (EF Education First), Gianni Moscon (Team Ineos), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Max Schachmann (Bora-Hansgrohe).

- Det er min første professionelle sejr, og jeg kan slet ikke beskrive, hvor stort det er for mig, siger Kasper Asgreen på et pressemøde ifølge holdets hjemmeside.

- Jeg havde fået frie hænder af holdet, og helt ærligt så håbede jeg på at opnå et godt resultat, men det her overgår alt, jeg kunne have forestillet mig.

- Jeg er meget, meget glad.

Den danske Astana-rytter Jonas Gregaard leverede også et flot resultat på etapen. Han blev således nummer seks efter at være kørt i mål 27 sekunder efter Asgreen.

Kasper Asgreen blev nummer to i Flandern Rundt. Nu har han vundet sit første professionelle løb. Foto: Jakob Boserup

Tejay van Garderen er ny mand i løbets førertrøje. Amerikaneren fører med seks sekunder ned til Gianni Moscon og syv sekunder ned til Kasper Asgreen.

Der køres syv etaper i alt i det amerikanske etapeløb.

Etapesejren tirsdag kommer, efter at Kasper Asgreen modtog stor anerkendelse i midten af april, da han sluttede på en andenplads i Flandern Rundt efter italienske Alberto Bettiol.

Andenpladsen var således et regulært gennembrud for den 24-årige koldingenser.

Men før det kom Kasper Asgreen lidt hovedkulds ind på sportens øverste niveau sidste år, da Quick-Step et par måneder inde i sæsonen pludselig manglede en rytter.

Asgreen kvitterede for den uventede chance ved at køre et brag af en debutsæson, hvor han blandt andet var med til at blive verdensmester i holdløb.

Og den alsidige østjyde er ikke i tvivl om, hvor hans fremtid som cykelrytter ligger.

- Det er helt sikkert klassikerne, der vil være mit fokus fremover. Det er de fedeste cykelløb, jeg nogensinde har kørt. Jeg har aldrig haft det så sjovt på en cykel, som jeg har haft det i de seneste uger, udtalte han efter Flandern Rundt.

Hans kontrakt med Quick-Step løber i yderligere to sæsoner. Håbet er at blive en markant klassikerrytter på verdens mest vindende cykelhold.

