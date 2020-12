Mere dansk succes: Hiver ham op på øverste niveau

Endnu en dansk rytter vil i næste sæson optræde på cykelsportens højeste niveau, World Tour. Ekstra Bladet erfarer, at 26-årige Emil Vinjebo, som i to sæsoner har kørt professionelt på danske Riwal-Securitas, har skrevet kontrakt med World Tour-holdet Qhubeka-Assos.

Holdet har i denne sæson heddet NTT Pro Cycling og har haft Bjarne Riis som øverste sportslige leder. Planen var, at Riis og hans kompagnoner i Virtu Cycling Group skulle have købt sig ind i ejerkredsen, men det projekt faldt til jorden i manglen på en hovedsponsor.

I stedet har teamejer Douglas Ryder lagt det øverste sportslige ansvar i hænderne på Lars Michaelsen, som altså nu har hentet Vinjebo til holdet.

Michaelsen var tiltænkt netop rollen som sportslig leder i denne sæson og havde allerede gjort sin indflydelse gældende ud i alle kroge på holdet, da Riis pludselig kom ind over og i januar i år blev udpeget som teammanager. Hans kontrakt udløber ved årsskiftet, og den bliver ikke forlænget, ligesom alle planer om at købe sig ind på Ryders hold er skrinlagte.

Douglas Ryder har sæsonen igennem kæmpet for at finde en hovedsponsor til sit hold. Til sidst så det umådeligt sort ud for holdet, som er Ryders livsværk og hjertebarn, men så trådte delsponsoren Assos et par trin op i sponsorhierarkiet og sikrede holdets fortsatte eksistens.

I sin kamp for overlevelse var Douglas Ryder i øvrigt også forbi Riwal-Securitas for at undersøge mulighederne for et samarbejde. Sydafrikaneren holdt møde med Riwal-Securitas-ledelsen, bekræfter direktør Steffen Kromann.

- Det kunne da bestemt have været interessant med et samarbejde, men han gik så i sidste ende sin egen vej, og vi går så vores og arbejder hårdt på at få investorer med, så vi kan køre videre i 2021, siger Steffen Kromann til Ekstra Bladet.

- Vi var faktisk nået langt. Vi havde sat et møde op med nogle af de investorer, vi skulle have med i et samarbejde, og vi havde underskrevet fortrolighedsaftaler. Men så forsvandt Douglas ud af billedet, siger Kromann, som altså nu sender en rytter af sted til Ryder og World Touren.

- Jeg glæder mig på Emils vegne. Det er da fedt for ham at han træder op på højeste niveau, siger Steffen Kromann.

Også Andreas Stokbro, som i øjeblikket kæmper hårdt for at vende tilbage til sit topniveau efter et styrt i august, kører i næste sæson for Qhubeka-Assos, mens to andre danskere forlader holdet. Det er Michael Valgren, som skifter til EF Education First, og Michael Carbel, som indstiller sin karriere.

Dansker færdig som 25-årig

Jan Bech står bag nyt cykelhold med Brian Holm og Mads P.

Riis stoppede: Nu overlever de