Mere kaos: Vuelta-rytterne tvunget ind i busser

Ingen dag i Vuelta a España uden uforudsete udfordringer.

Mandag er hviledag efter en hektisk og kaotisk første uge, men dermed ikke sagt, at rytterne vågner veludhvilede fra morgenstunden til lyden af fuglefløjt og bløde lårbasser.

For rejsen søndag aften gik heller ikke efter planen.

Det har en stribe af de rejsende dokumenteret online.

UAE's Rui Oliveira beskrev det i en story på Instagram:

- To timers buskørsel, fem timer og 20 minutters etape, én times buskørsel og én times flyvning.

Dertil flankeret af et kort klip, hvor man ser en ordentlig bunke cykelfolk på vej gennem lufthavnen.

Men det var inden, vejret drillede.

Hele baduljen af ryttere, medarbejdere, officials og andet godtfolk kom med flyverne fra Murcia i det sydøstlige hjørne af Spanien. Planen var en times flyvetur til Valladolid på den anden side af hovedstaden Madrid.

Men ekstremt dårligt vejr betød, at kun et enkelt fly formåede at lande i Valladolid.

Det næste måtte droppe landingen for at vende om og lande i Madrid. De øvrige fly valgte samme model - og landede i Barajas-lufthavnen nord for hovedstaden.

Det betød derfor en ny bustur. Denne gang på to en halv time, hvorfor mange ikke nåede deres hotel før efter midnat.

Det fik Romain Bardet til at skrive:

- Midnat, landet i Madrid. Et par timers bustur til Valladolid, flyvetur ændret på grund af dårligt vejr. Jeg tror, det er karma, at rejse med fly under et stort cykelløb i 2023... #timeforchange. Kom så, to uger mere med Vuelta, skrev han i en story på Instagram søndag aften.

Thomas De Gendt og Edward Theuns ombord på flyveren i aftes.

Også Jetse Bol fra Burgos BH-holdet dokumenterede det på nettet:

- På grund af dårligt vejr kunne vores fly ikke lande i Valladolid men i Madrid Barajas. Pænt forkortet Vueltaen med 11 etaper, skrev han.

Spørgsmålet er så, hvad tirsdagen bringer i Valladolid. Vi kan kun vente. I spænding.