Mesteren melder afbud: Asgreen dropper DM

Kasper Asgreen stiller ikke til start ved DM og misser dermed muligheden for at tage sit fjerde triumf på stribe

Kasper Asgreen kommer ikke til at forsvare sin DM-titel på landevej. Det oplyser den tredobbelte mester til feltet.dk

Den 27-årige rytter har valgt at droppe deltagelsen ved mesterskaberne for at pleje sin den skade, han pådrog sig under Schweiz Rundt tidligere i juni. Han stiller dermed heller ikke til start på torsdagens enkeltstart.

Den tidligere vinder af Flandern Rundt er under tidspres for at komme sig bedst muligt, inden starten går på Tour de France fredag 1. juli.

Her har prologen i København været anset for et af sæsonens helt store mål for koldingenseren.

Men udsigterne til en mulig etapesejr og gul trøje led et alvorligt knæ med uheldet i Schweiz, hvor Asgreen pådrog sig skader på det ene knæ.

Han er endnu ikke blevet officielt udtaget til Tour de France, men ventes - trods skavankerne - at være på listen, når Quick-Step Alpha Vinyl offentliggør sin trup i løbet af de kommende dage.

Årets DM på landevej bliver afviklet søndag i Aalborg.

