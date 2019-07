Mesteren stjal sekunder: - Benene var pænt gode

LA PLANCHE DES BELLES FILLES ( Ekstra Bladet): Selv om Geraint Thomas gik ind til årets Tour de France som forsvarende vinder, var det med en masse spørgsmålstegn.

Ineos-kaptajnen styrtede og udgik i Schweiz Rundt og manglede inden starten i Bruxelles løbsdage i benene.

Torsdag kom der svar fra waliseren, da han blev bedst blandt favoritterne på den første bjergetape.

- Jeg var ikke rigtig sikker på, hvad jeg kunne forvente efter min mangel på løb. Men jeg havde det godt på den sidste stigning.

- Jeg vidste, at jeg skulle køre den konstant og ikke forsøge at følge Alaphilippe. Og så bare give alt på de sidste 350 meter, sagde Thomas, da han rullede af efter etapen.

At han var bedst på en stejl stigning som La Planche des Belles Filles, giver ham tro på, at han igen i år kan køre et godt resultat hjem.

Artiklen fortsætter under..

Geraint Thomas ligger nu på 5. plads en i den samlede stilling. Kun 49 sekunder efter Giulio Ciccone

- Ja, for sådan en stigning er ikke min kop te - den er mere for de rigtige klatrere. Så det var godt for moralen.

- Jeg vidste, at jeg havde anstændige ben, og i dag var en bekræftelse af, at de var pænt gode.

Han vil dog ikke af den grund regne sig selv som favorit til den samlede sejr.

- Det ved jeg ikke. Alt det med favoritter og odds overlader jeg til andre. Jeg koncentrerer mig bare om mig selv. Det var en god start, men stadig kun 6. etape. Der er stadig meget løb tilbage, mindede han om.

Fuglsang tilfreds trods tidstab: - Mister lige et par meter

Fuglsang overlever vild afslutning: Ny mand i gult

Se også: Brød sammen på tv: Nu fik Holger oprejsning