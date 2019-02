Mesteren ydmyget

Tre år i træk vandt belgieren Wout van Aert VM-titlen i cykelcross, men da han søndag i Bogense gjorde et forsøg på at hente en fjerde regnbuetrøje, var han reelt chanceløs over for den hollandske vidunderdreng Mathieu van der Poel.

Næppe var løbet skudt i gang, før de to rivaler skilte sig ud og kørte parløb mod stregen, men allerede på tredje af 12 omgange viste hollænderen sig præcis så suveræn, som han har været gennem hele sæsonen.

24-årige Mathieu van der Poel er sammen med jævnaldrende Wout van Aert den største stjerne i cykelcross. Van der Poel er barnebarn af den franske legende Raymond Poulidor og søn af den tidligere toprytter Adri van der Poel. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

En vanskelig stigning op mod Bogense Kirke blev afgørende. Van der Poel evnede at cykle op, mens belgierne Toon Aerts og Wout van Aert måtte hoppe af cyklerne og løbe op. Det kostede vigtige sekunder.

Van Aert formåede at slide sig tilbage til hollænderens baghjul, men på femte omgang gentog seancen sig. Van Aert var tydeligvis på grænsen af sin fysiske formåen, og det lykkedes ham ikke igen at nå op til Van der Poel, som straks efter at have passeret målstregen løftede sin cykel op i strakte arme i jubel.

- En stor byrde blev taget af min skuldre, da jeg krydsede mållinjen. Det var et meget langt løb for mig, og endelig lykkedes det mig at vinde igen, sagde Mathieu van der Poel i vinderinterviewet i målområdet.

Hans løb var ikke længere end konkurrenternes, men han hentydede til den kendsgerning, at han har ventet længe på en VM-titel til trods for sine enestående evner i terræncykling. Han blev senest verdensmester i 2015.

- Jeg har kørt en utrolig sæson indtil nu, og jeg var meget fortrøstningsfuld forud for løbet. Men det er dog stadig et VM-løb, og det er altid svært at vinde. Jeg er glad for atter at kunne bære regnbuetrøjen.

- Det er alt for længe siden, sagde Mathieu van der Poel, som i målområdet blev lykønsket af sin far, den tidligere toprytter Adri van der Poel og tiljublet af de hollandske fans med det gode gamle Boney M-hit 'Brown girl in the rain' - naturligvis med teksten ændret til 'Mathieu van der Poel'.

Belgierne syntes ikke at ærgre sig synderligt over Van Aerts nederlag. Ingen havde noget at udsætte på den nye verdensmester, og de tusinder af belgiske og hollandske fans, der hele weekenden har besat Bogense, lod til at komme godt ud af det med hinanden.

Cykelcross er umådeligt populær i de to store cykelnationer. Det samme er øl og pommes frites, så fynboerne havde forberedt sig grundigt på det store rykind.

Tusindvis af belgiske fans var søgt til Bogensen i weekenden i håb om endnu en guldmedalje. Det blev dog 'kun' til sølv og bronze til de belgiske stjerner. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Superbrugsen i Søndersø stod for forplejningen, og brugsuddeler Michael Bjerg havde slæbt seks ton fritter med til stævnet i den nordfynske købstad.

Fem ton var langet over disken i boderne på havneområdet, da Van der Poel kort efter klokken 16 søndag strøg over stregen.

På samme tidspunkt var op mod 6.000 liter øl ekspederet ned i svælget på de mange tusinde tilskuere, vurderede Per Olesen, som er direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme, som har været dybt involveret i det store arrangement.

Cykelcross er umådeligt populær i Holland og Belgien, og tusindvis af fans fra de store cykelnationer var søgt til Fyn i weekenden. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Selv om det ikke var god belgisk øl, men snarere fynsk Albani og hollandsk Heineken, festede belgierne igennem og tilgav sikkert snart nationalhelten Van Aert, at de ikke fik en guldmedalje at fejre.

Det kunne heller ikke være anderledes. Wout van Aert blev hægtet af allerede i første halvdel af løbet, og det sås tydeligt på tv-billederne, at han led slemt på ruten.

- 'Off-camperen' var den eneste virkelig udfordrende del af ruten, sagde Wout van Aert ved det obligatoriske pressemøde efter løbet med henvisning til det stejle terræn op mod Bogense Kirke, hvor rytterne skulle køre på tværs af stigningen. Den type terræn kaldes 'off-camper'.

Den trefoldige verdensmester Wout van Aert, som i øvrigt sidste år sejrede i landevejsløbet Danmark Rundt, var chanceløs i sit VM-forsvar i Bogense. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

- Ruten fremstod umiddelbart let, men når man kørte alene, var den meget krævende, og på de længere stræk krævedes maksimal power.

- 'Off-camperen' var det sted, hvor det stod klart, om man havde noget tilbage i tanken, og jeg var allerede på min øvre grænse på det tidspunkt, sagde Wout van Aert.

- Kunne du have gjort noget anderledes i løbet?

- Nej, det tror jeg ikke. Vi vidste, at det ville gå stærkt fra start, og det havde vi forberedt os på. Vi skulle hænge på Mathieu så længe som muligt, og da han angreb første gang, formåede jeg at kæmpe mig tilbage.

- Da han så angreb igen, var jeg ikke kommet mig helt, og jeg måtte atter stå af på 'off-camperen'.

- Og så kunne jeg bare konstatere, at Mathieu støt og roligt øgede sit forspring og bare var hurtigere end mig.

- Al mulig respekt for ham. Han er fortjent verdensmester, sagde Van Aert, som i kraft af sin holdkammerat Toon Aerts' styrt kort før mål erobrede sølvet. Toon Aerts tog bronzen.

Se også: Flyvende hollænder vinder VM

Se også: Kæmpetalent chokerer - bryder med storhold

Se også: Vildt drama i Vejle: Verdensmester-triumf efter forrygende dansk show