Mette Frederiksen deltager ikke i Paris

Danmarks statsminister kommer ikke til at være til stede, når Jonas Vingegaard cykler ind på Champs Elysees søndag

Der bliver fest og fejring i den franske hovedstad, når Jonas Vingegaard og resten af feltet cykler ind i Paris på søndag.

Men uanset om søndagen byder på en dansk Tour de France vinder eller ej, så bliver det i hvert fald ikke med Mette Frederiksen blandt publikum.

Det bekræfter Statsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Sidste år var Mette Frederiksen ellers godt til stede i Paris, da Jonas Vingegaard vandt sin første Tour de France. Dengang afbrød hun sin sommerferie for at fejre danskeren.

Da Jonas Vingegaard vandt Tour de France sidste år var Mette Frederiksen massivt til stede i Paris. Her var hun både på podiet og med til efterfest. Foto: Claus Bonnerup

Her var statsministeren blandt andet med på podiet, da den danske Tour-vinder fik overrakt sin præmie, og så fik hun også sneget sig med til den officielle efterfest.

Nærmest hjemme

Fredag kom det frem i Ekstra Bladet, at Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), kommer til at sidde i førerbilen sammen med løbsdirektør Christian Prudhomme under søndagens etape.

Også Kulturministeriet har bekræftet overfor Ekstra Bladet, at Jakob Engel-Schmidt (M) vil være til stede på Champs Elysees.

Årets Tour de France er endnu ikke afgjort, men med et stort forspring skal meget gå galt, hvis ikke Jonas Vingegaard skal fejres som vinder i Paris på søndag.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Lørdagens etape er nemlig den sidste, hvor resten af feltet reelt kan hente tid på Jonas Vingegaard, der har et forspring på 7 minutter og 35 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Søndagens etape, hvor rytterne bevæger sig ind i Paris, er en såkaldt 'parade-kørsel', og derfor vil årets Tour de France være så godt som afgjort efter lørdagens løb.

